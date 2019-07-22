В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

В лагере на территории горнолыжного курорта были размещены 189 детей. Они жили в 26 палатках, 20 из которых сгорели

Сгоревший лагерь (Фото: МЧС РФ / ТАСС)

В Хабаровском крае загорелся палаточный лагерь «Холдоми», один ребенок погиб. Об этом сообщили РБК пресс-службе регионального главка МЧС.

О пожаре в палаточном лагере спасателям стало известно в 3:00 по местному времени (около 20:00 мск). «Поступила информация о том, что на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе произошло возгорание. По предварительной информации, сгорели 20 палаток», — рассказал представитель управления. К настоящему моменту пожар локализован, его площадь уточняется. На месте работают сотрудники Госпожнадзора и полиции, уточнил собеседник РБК.

Как сообщает ТАСС, при возгорании пострадали трое детей, они оказались в реанимации. Один ребенок погиб. Всего в лагере в момент пожара находились 189 детей, которые жили в 26 палатках. 20 палаток уничтожил огонь. Временно детей разместили в домике на базе отдыха.

Палаточный лагерь был организован на базе горнолыжного комплекса «Холдоми», расположенного неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Издание «Тихоокеанская звезда» писало, что в летний период в комплексе «Холдоми» организуется детский оздоровительный лагерь, который принимает 250 детей за одну смену.