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Общество ,  
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В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
В лагере на территории горнолыжного курорта были размещены 189 детей. Они жили в 26 палатках, 20 из которых сгорели
Сгоревший лагерь (Фото: МЧС РФ / ТАСС)

В Хабаровском крае загорелся палаточный лагерь «Холдоми», один ребенок погиб. Об этом сообщили РБК пресс-службе регионального главка МЧС.

О пожаре в палаточном лагере спасателям стало известно в 3:00 по местному времени (около 20:00 мск). «Поступила информация о том, что на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе произошло возгорание. По предварительной информации, сгорели 20 палаток», — рассказал представитель управления. К настоящему моменту пожар локализован, его площадь уточняется. На месте работают сотрудники Госпожнадзора и полиции, уточнил собеседник РБК.

Как сообщает ТАСС, при возгорании пострадали трое детей, они оказались в реанимации. Один ребенок погиб. Всего в лагере в момент пожара находились 189 детей, которые жили в 26 палатках. 20 палаток уничтожил огонь. Временно детей разместили в домике на базе отдыха.

Палаточный лагерь был организован на базе горнолыжного комплекса «Холдоми», расположенного неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Издание «Тихоокеанская звезда» писало, что в летний период в комплексе «Холдоми» организуется детский оздоровительный лагерь, который принимает 250 детей за одну смену.

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Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: Хабаровский край, Пожар, Дети, новости РБК
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