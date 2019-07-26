Гибель детей в летнем детском лагере под Хабаровском вновь поставила в повестку дня вопрос — насколько эффективна нынешняя контрольно-надзорная деятельность властей и не имеет ли смысл ее кардинально пересмотреть

В результате случившегося в ночь на 23 июля пожара в хабаровском детском лагере «Холдоми» погибли четыре ребенка. На прошедшем в тот же день в местной администрации экстренном заседании прежде всего было сказано, что Госпожнадзор этот объект проверял. «При плановой проверке Госпожнадзора были отмечены нарушения, на путях эвакуации нет освещения. Часть детей размещали в стационарах, часть — в деревянных строениях», — сообщило управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Не беремся судить, насколько отсутствие освещения на путях эвакуации способствовало трагедии, но очевидно другое: плановая проверка хотя и выявила нарушения, но не предотвратила ни пожара, ни гибели детей — хотя это, казалось бы, ее задача. Это очередное подтверждение выводов нашего исследования, о которых мы уже рассказывали: никакой связи между плановыми проверками и пожарами и числом погибших на них нет.

При этом «Холдоми» инспектировали и внепланово — в мае 2019 года в связи с поручением вице-премьера Юрия Борисова (от 29.01.2019 № ЮБ-П4-628) о проведении проверок во вновь организованных детских оздоровительных лагерях по всей стране. Это поручение стало реакцией правительства на письмо главы МЧС Евгения Зиничева (от 22.01.2019 № 42-59-19) о необходимости дополнительных мер по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года.

Какие же нарушения МЧС выявило после внеплановой проверки (учетный номер проверки в Едином реестре проверок — 271902772125)? На фоне произошедшего впоследствии их перечень впечатляет в самом худшем смысле слова: «в номерах гостиницы не вывешены планы эвакуации на случай пожара», «не произведен (не представлен) расчет необходимого количества самоспасателей и специальных огнестойких накидок (проводят по методике приложения А)», «не указано допустимое количество людей, единовременно находящихся в помещениях)», в инструкции «не обозначены места размещения средств индивидуальной защиты указательным знаком» (sic!).

Ситуация напоминает гомеопатию или знахарство — в ходе плановых и внеплановых проверок выполняются какие-то ритуальные действия в ложной надежде, что они уберегут от вреда.