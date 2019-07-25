Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.

Его отправили под арест на два месяца, до 22 сентября.

В уголовном деле, возбужденном после пожара в лагере «Холдоми», два фигуранта — помимо Кузнецова это учредитель ООО «Экстрим Сервис» (собственник туркомплекса, где был расположен лагерь) Виталий Бурлаков. Дело расследуется по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Делом занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Пожар на территории лагеря произошел в ночь на 23 июля. Всего на момент происшествия в лагере были 189 детей. Четверо из них погибли. Одного из них посмертно представят к госнаграде: во время пожара десятилетний мальчик пытался спасти других детей.