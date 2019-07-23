Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Закупались палатки на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, добавил он. «Это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС», — заявил глава сгоревшего лагеря.

По его словам, несмотря на сертификаты о соответствии нормам пожарной безопасности, палатки вспыхнули моментально и начали быстро плавиться от огня. «Трое детей в тяжелом состоянии, одна девочка погибла, и главная причина в том, что палатки капали огнем, они просто не успели эвакуироваться», — рассказал Кузнецов.

Он также заявил, что местные власти и МЧС прекрасно знали о лагере, а разрешительные документы сейчас изъяли следователи. Заключения были получены от Роспотребнадзора, от Центра гигиены и эпидемиологии и других органов. «Здесь были и сотрудники МЧС, и сотрудники ГО ЧС, и сотрудники госпожнадзора — кто только не приезжал», — заявил Кузнецов. По его словам, за год провели две плановых проверки на территории лагеря.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля, из 26 палаток сгорели 20. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. м. В результате пожара погибли четверо детей — один погиб на месте, еще трое скончались в больнице. По одной из версий, причиной возгорания стала неисправность обогревателя.

После пожара открыли уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследовать его будет центральный аппарат СК.

Комментируя произошедшее, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что палаточный лагерь существовал без необходимых разрешений, поскольку о его создании чиновники не были уведомлены.

За это заявление Фургала раскритиковал глава правительства Дмитрий Медведев. «Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?» — сказал Медведев во время заседания с вице-премьерами.

Глава кабмина сказал, что если о существовании лагеря никто не знал, то местные чиновники плохо работают, а если о существовании лагеря знали, то встает вопрос, почему его разрешили. Он поручил выяснить этот вопрос и доложить ему об итогах.