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Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев выразил уверенность в том, что судебная тяжба с Роскомнадзором и Генпрокуратурой закончится победой редакции
Фото: Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру. Об этом сообщил РБК главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев.

«Мы подали в суд, так как самостоятельно Генпрокуратура не может отменить свое решение. Нас об этом они уведомили в официальном ответе на предложение отменить акт реагирования (вроде так это называется). У нас других вариантов нет — идем в суд», — сказал Кряжев.

22 апреля Vademecum сообщил, что Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не через скорую. В статье говорилось, что МГФОМС разослал руководителям медучреждений и страховых организаций письмо, в котором сообщил об особенностях оплаты медпомощи, связанной с лечением коронавирусной инфекции. Из этого документа, утверждало издание, следовало, что лечение коронавирусной инфекции и связанных с нею осложнений будет оплачиваться по полису ОМС только в том случае, если пациента в медучреждение доставили бригады скорой помощи, но, если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Генпрокуратура назвала содержащуюся в статье информацию недостоверной, после чего Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Vademecum и разблокировал его через неделю после удаления вызвавшей недовольство статьи. В середине мая Vademecum предложил Генпрокуратуре отменить блокировку статьи без суда, однако это предложение не было удовлетворено.

«Начинается рутинный процесс, который должен по всем объективным предпосылкам завершиться нашей победой. Ошибочные решения могут принимать и суровые регуляторы, всякое бывает», — сказал РБК Кряжев.

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РБК направил запросы в пресс-службу Роскомнадзора и в пресс-службу Генпрокуратуры, а также обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.

Ранее редакция Vademecum оценила действия Генпрокуратуры и требование ограничить доступ к материалу как проявление жесткой цензуры, а также нарушение Конституции России и закона «О СМИ».

Авторы: Алена Прохоренко, Евгений Калюков
Теги: Генпрокуратура, коронавирус
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