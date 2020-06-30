Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев выразил уверенность в том, что судебная тяжба с Роскомнадзором и Генпрокуратурой закончится победой редакции

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Редакция издания Vademecum, доступ к сайту которого в апреле был заблокирован после публикации на нем статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру. Об этом сообщил РБК главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев.

«Мы подали в суд, так как самостоятельно Генпрокуратура не может отменить свое решение. Нас об этом они уведомили в официальном ответе на предложение отменить акт реагирования (вроде так это называется). У нас других вариантов нет — идем в суд», — сказал Кряжев.

22 апреля Vademecum сообщил, что Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не через скорую. В статье говорилось, что МГФОМС разослал руководителям медучреждений и страховых организаций письмо, в котором сообщил об особенностях оплаты медпомощи, связанной с лечением коронавирусной инфекции. Из этого документа, утверждало издание, следовало, что лечение коронавирусной инфекции и связанных с нею осложнений будет оплачиваться по полису ОМС только в том случае, если пациента в медучреждение доставили бригады скорой помощи, но, если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет.

Генпрокуратура назвала содержащуюся в статье информацию недостоверной, после чего Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Vademecum и разблокировал его через неделю после удаления вызвавшей недовольство статьи. В середине мая Vademecum предложил Генпрокуратуре отменить блокировку статьи без суда, однако это предложение не было удовлетворено.