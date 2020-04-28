Vademecum назвал цензурой указание заблокировать статью о лечении COVID

Требование Генпрокуратуры является нарушением свободы слова и Конституции, заявили в журнале Vademecum. Ведомство потребовало заблокировать статью о расчетах за лечение больных коронавирусом в Москве, посчитав ее фейковой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Редакция журнала Vademecum получила уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры о блокировке доступа к статье о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе издания, поступившем в РБК. Ранее Генпрокуратура назвала информацию из этой статьи недостоверной и способной создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В своих действиях Генпрокуратура сослалась на федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и его ст. 15.3 — порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

Редакция журнала расценила это предписание как «проявление жесткой цензуры со стороны органов власти», а также нарушение Конституции страны и закона «О СМИ» и заявила, что готовит материалы для судебного обжалования требований Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.

Статья «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой», была опубликована в издании 22 апреля. В ней говорилось, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых медорганизаций письмо, в котором сообщил об особенностях оплаты медпомощи, связанной с лечением коронавирусной инфекции. Из этого письма, утверждало издание, следовало, что «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная» и «дыхательная недостаточность I—II степени с тяжелым течением» оплачиваются по полису ОМС только в том случае, если пациента в медучреждение доставили бригады скорой и неотложной медицинской помощи. В случае если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет.

«Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания, исповедующего высокие профессиональные и этические стандарты и работающего в интересах своей аудитории — профессионалов индустрии здравоохранения», — заявили в журнале.