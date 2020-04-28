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Vademecum назвал цензурой указание заблокировать статью о лечении COVID

Требование Генпрокуратуры является нарушением свободы слова и Конституции, заявили в журнале Vademecum. Ведомство потребовало заблокировать статью о расчетах за лечение больных коронавирусом в Москве, посчитав ее фейковой
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Редакция журнала Vademecum получила уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры о блокировке доступа к статье о порядке расчетов за оказание медпомощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе издания, поступившем в РБК. Ранее Генпрокуратура назвала информацию из этой статьи недостоверной и способной создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В своих действиях Генпрокуратура сослалась на федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и его ст. 15.3 — порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

Редакция журнала расценила это предписание как «проявление жесткой цензуры со стороны органов власти», а также нарушение Конституции страны и закона «О СМИ» и заявила, что готовит материалы для судебного обжалования требований Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.

Статья «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой», была опубликована в издании 22 апреля. В ней говорилось, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) разослал руководителям медучреждений и страховых медорганизаций письмо, в котором сообщил об особенностях оплаты медпомощи, связанной с лечением коронавирусной инфекции. Из этого письма, утверждало издание, следовало, что «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная» и «дыхательная недостаточность I—II степени с тяжелым течением» оплачиваются по полису ОМС только в том случае, если пациента в медучреждение доставили бригады скорой и неотложной медицинской помощи. В случае если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет.

«Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания, исповедующего высокие профессиональные и этические стандарты и работающего в интересах своей аудитории — профессионалов индустрии здравоохранения», — заявили в журнале.

Генпрокуратура назвала фейком сообщение об отказах лечить COVID-19 по ОМС
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В редакции заявили, что материал основан на письме Московского городского фонда ОМС № 08-04.09.8401. Как говорится в релизе, фонд уведомил руководителей медицинских учреждений и страховых медицинских организаций о том, что медпомощь, оказанная пациентам, поступившим в клиники не с бригадой скорой помощи, а «самотеком», оплачена не будет. «Достоверность этого письма МГФОМС подтвердил релизом, разосланным 23 апреля различным средствам массовой информации. Ответ фонда Vademecum добавил в виде обновления к той же новости», — отметили журналисты.

«Не было в нашей новостной заметке и «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи», как это утверждает Генеральная прокуратура», говорится в пресс-релизе.

В поддержку Vademecum выступила объединенная редакция профильных изданий «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник». «Мы подтверждаем достоверность этого письма. Его копия есть в нашем распоряжении, и мы прикладываем ее к этому сообщению. Его подлинность нам подтвердили в ряде медучреждений», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

Во вторник, 28 апреля, Генеральная прокуратура назвала недостоверной информацией сообщения о том, что лечение больных коронавирусной инфекцией COVID-19 оплачивается по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) только в том случае, если пациента в медучреждение доставили на машине скорой или неотложной медицинской помощи.

«Вышеуказанная информация содержит недостоверные сведения, которые могут создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, способствовать эскалации панических настроений среди населения, привести к помехам функционирования медицинских служб, а также к нарушениям общественного порядка и безопасности», — говорилось в сообщении ведомства.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Генпрокуратура, фейковые новости, блокировка
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