Кремль отреагировал на блокировку Vademecum за статью о лечении COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Кремле не знают о блокировке сайта издания Vademecum, но советуют обратиться в Роскомнадзор. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос об ограничении доступа к сайту журнала Vademecum после публикации о порядке оплаты медицинской помощи госпитализированным в Москве пациентам с коронавирусом.

По его словам, важна правоприменительная практика. «Конечно, нужно решительно бороться с фейками и преднамеренным распространением информации, которая способна вредить ситуации и здоровью людей, которая распространяет лживую информацию о действиях властей», — сказал Песков. Однако, по его словам, это «не должно ограничивать информацию объективную и квалифицированную».

Ранее в апреле издание Vademecum написало, что Московский фонд обязательного медицинского страхования прислал руководителям страховых учреждений и медорганизаций письмо. По данным журнала, из него следовало, что лечение коронавируса оплачивается по полису ОМС только в том случае, если пациента госпитализировали на машине скорой и неотложной помощи. Если в реестре учетов будет указан другой способ госпитализации, то лечение оплачиваться не будет, писал Vademecum.

Депздрав Москвы опроверг эту информацию. Впоследствии Генпрокуратура также назвала публикацию недостоверной и потребовала от Роскомнадзора заблокировать недостоверные данные.

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