Роскомнадзор заблокировал Vademecum после указания снять статью о COVID
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту медицинского журнала Vademecum после того, как потребовал от издания удалить статью о лечении коронавируса по полису ОМС. Генпрокуратура ранее называла информацию в статье недостоверной.
Адрес сайта издания находится в списке онлайн-ресурсов, к которым ведомство ограничило доступ.
Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев подтвердил РБК блокировку сайта журнала. По его словам, письмо с информацией о возможной блокировке поступило в редакцию в 13:15, а доступ к ресурсу был прекращен уже в 19:45, хотя по закону изданию даются сутки на то, чтобы удалить материал.
Дальнейшие действия руководство журнала будет обсуждать с юристами, рассказал Кряжев РБК. «Письма от Генпрокуратуры мы не видели, мы не понимаем причин, по которым нас отключают. В наших действиях нет ничего незаконного — мы выполняли свой журналистский долг. Мы за собой никакой вины не чувствуем, не понимаем, почему мы виноваты, на связь с нами никто не выходил», — отметил главный редактор журнала.