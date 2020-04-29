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Пандемия коронавируса ,  
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Роскомнадзор заблокировал Vademecum после указания снять статью о COVID

В статье говорилось о том, что лечение от коронавируса оплачивается по полису ОМС только если пациент был госпитализирован на машине скорой помощи. Главный редактор сообщил, что журналу не дали положенные сутки на удаление статьи

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту медицинского журнала Vademecum после того, как потребовал от издания удалить статью о лечении коронавируса по полису ОМС. Генпрокуратура ранее называла информацию в статье недостоверной.

Адрес сайта издания находится в списке онлайн-ресурсов, к которым ведомство ограничило доступ.

Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев подтвердил РБК блокировку сайта журнала. По его словам, письмо с информацией о возможной блокировке поступило в редакцию в 13:15, а доступ к ресурсу был прекращен уже в 19:45, хотя по закону изданию даются сутки на то, чтобы удалить материал.

Дальнейшие действия руководство журнала будет обсуждать с юристами, рассказал Кряжев РБК. «Письма от Генпрокуратуры мы не видели, мы не понимаем причин, по которым нас отключают. В наших действиях нет ничего незаконного — мы выполняли свой журналистский долг. Мы за собой никакой вины не чувствуем, не понимаем, почему мы виноваты, на связь с нами никто не выходил», — отметил главный редактор журнала.

Vademecum назвал цензурой указание заблокировать статью о лечении COVID
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Спорная статья была опубликована 22 апреля. В ней сообщается, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС) предупредил медицинские организации о том, что лечение больных с коронавирусом не оплачивается, если они не были госпитализированы на машинах скорой помощи. Авторы статьи утверждали, что у издания есть соотвtтствующее письмо МГФОМС, подлинность которого ему подтвердили в медучреждениях.

Однако Генпрокуратура посчитала эту информацию недостоверной и пришла к выводу, что она может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также подогревать панические настроения.

Также информацию в статье опровергал Департамент здравоохранения Москвы.

Редакция Vademecum охарактеризовала действия Генпрокуратуры и требование ограничить доступ к материалу как проявление жесткой цензуры, а также нарушение Конституции России и закона «О СМИ».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Мария Лисицына, Роман Кирьянов
Теги: коронавирус, Генпрокуратура
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