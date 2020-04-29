Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19

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Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«От редакции сайта поступило уведомление о том, что указанная в требовании Генпрокуратуры статья удалена. В связи с удалением редакцией запрещенной информации доступ к ресурсу возобновлен», — сказал представитель ведомства.

Ресурс был заблокирован накануне, на основании решения Генпрокуратуры.

Ведомство сочло фейком материал, к котором говорилось о том, что в российских больницах больных коронавирусной инфекцией будут лечить бесплатно только если они поступят в учреждение по скорой. Соответствующее письмо разослал руководству городских больниц Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). В случае если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет, говорилось в документе.