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Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum, заблокированный ранее из-за обвинений в размещении недостоверной статьи о коронавирусе, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«От редакции сайта поступило уведомление о том, что указанная в требовании Генпрокуратуры статья удалена. В связи с удалением редакцией запрещенной информации доступ к ресурсу возобновлен», — сказал представитель ведомства.

Ресурс был заблокирован накануне, на основании решения Генпрокуратуры.

Ведомство сочло фейком материал, к котором говорилось о том, что в российских больницах больных коронавирусной инфекцией будут лечить бесплатно только если они поступят в учреждение по скорой. Соответствующее письмо разослал руководству городских больниц Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС). В случае если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет, говорилось в документе.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Материал дополняется.

Теги: Роскомнадзор, статья, блокировка, коронавирус, новости РБК
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