Vademecum предложил Генпрокуратуре без суда разблокировать статью о COVID

Юристы делового журнала Vademecum направили в Генпрокуратуру досудебное предложение о снятии санкций с заблокированной статьи об особенностях финансирования больниц, принимающих пациентов с коронавирусом

Фото: Andrew Milligan / PA / ТАСС

Издание Vademecum предложило Генпрокуратуре без суда отменить блокировку статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19. Как говорится в сообщении на сайте журнала, досудебное предложение в ведомство направила юридическая компания Lidings, представляющая интересы издания.

«Издательство не уведомили, какая именно информация, содержащаяся в статье, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в чем такая угроза выражается или какие последствия может повлечь. <…> Интерпретация отдельными гражданами, не специализирующимися на сфере здравоохранения, положений статьи как негативных не создает всеобщей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. Отвечать за интерпретацию статьи другими средствами массовой информации владелец ресурса vademec.ru не может», — говорится в сообщении.

Материал написан на основании письма МГФОМС (Московского городского фонда обязательного медицинского страхования), не создает угрозу здоровья и жизни граждан в любом ее фрагменте и ориентирован на профессионалов индустрии здравоохранения, отметили в Vademecum.

Опровержение столичного департамента здравоохранения, опубликованное 22 апреля, не связано с материалом Vademecum, смысл сообщения департамента носит иной характер, в частности разъясняет порядок действий россиян в случае выявления коронавирусной инфекции, пояснили в издании.