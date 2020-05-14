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Vademecum предложил Генпрокуратуре без суда разблокировать статью о COVID

Юристы делового журнала Vademecum направили в Генпрокуратуру досудебное предложение о снятии санкций с заблокированной статьи об особенностях финансирования больниц, принимающих пациентов с коронавирусом
Фото: Andrew Milligan / PA / ТАСС
Фото: Andrew Milligan / PA / ТАСС

Издание Vademecum предложило Генпрокуратуре без суда отменить блокировку статьи об оплате московским больницам лечения пациентов с COVID-19. Как говорится в сообщении на сайте журнала, досудебное предложение в ведомство направила юридическая компания Lidings, представляющая интересы издания.

«Издательство не уведомили, какая именно информация, содержащаяся в статье, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в чем такая угроза выражается или какие последствия может повлечь. <…> Интерпретация отдельными гражданами, не специализирующимися на сфере здравоохранения, положений статьи как негативных не создает всеобщей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан. Отвечать за интерпретацию статьи другими средствами массовой информации владелец ресурса vademec.ru не может», — говорится в сообщении.

Материал написан на основании письма МГФОМС (Московского городского фонда обязательного медицинского страхования), не создает угрозу здоровья и жизни граждан в любом ее фрагменте и ориентирован на профессионалов индустрии здравоохранения, отметили в Vademecum.

Vademecum назвал цензурой указание заблокировать статью о лечении COVID
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Опровержение столичного департамента здравоохранения, опубликованное 22 апреля, не связано с материалом Vademecum, смысл сообщения департамента носит иной характер, в частности разъясняет порядок действий россиян в случае выявления коронавирусной инфекции, пояснили в издании.

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Речь идет о статье «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по скорой», которая была опубликована 22 апреля. В ней говорилось, что МГФОМС разослал руководителям медучреждений и страховых организаций письмо, в котором сообщил об особенностях оплаты медпомощи, связанной с лечением коронавирусной инфекции. Из этого документа, утверждало издание, следовало, что лечение коронавирусной инфекции и связанных с ней осложнений будет оплачиваться по полису ОМС только в том случае, если пациента в медучреждение доставили бригады скорой помощи, но если в реестре учетов будет указан другой канал госпитализации, медпомощь оплачиваться не будет.

Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления статьи о COVID-19
Общество
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости


После публикации редакция получила уведомление Роскомнадзора и требование Генпрокуратуры о блокировке доступа к статье. Генпрокуратура назвала информацию в материале недостоверной и способной создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Редакция журнала расценила это предписание как «проявление жесткой цензуры со стороны органов власти», а также нарушение Конституции, закона «О СМИ» и заявила, что готовит материалы для судебного обжалования требований Генпрокуратуры и уведомления Роскомнадзора.

После этого сайт Vademecum был заблокирован. 29 апреля Роскомнадзор возобновил доступ к нему. «От редакции сайта поступило уведомление о том, что указанная в требовании Генпрокуратуры статья удалена. В связи с удалением редакцией запрещенной информации доступ к ресурсу возобновлен», — сообщил тогда представитель ведомства.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: блокировка, Роскомнадзор, Генпрокуратура
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