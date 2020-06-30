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Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии

Олег Тиньков также сообщил, что врачам берлинской клиники удалось вывести его в состояние ремиссии, но для окончательной победы над лейкемией необходима пересадка костного мозга
Олег Тиньков с семьей
Олег Тиньков с семьей (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что во время лечения от лейкемии переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал бизнесмен на своей странице в Instagram.

Тиньков также сообщил, что его лечение от лейкемии в берлинской клинике проходит успешно и врачам после трех курсов химиотерапии удалось вывести его в состояние ремиссии, однако для окончательной победы над болезнью необходима пересадка костного мозга.

«Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… вероятно, до года. <...> У меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться, шансы есть. Спасибо, что поддерживаете», — сообщил Тиньков.

Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Бизнес
Олег Тиньков

О том, что у основателя Тинькофф Банка диагностировали лейкемию в острой форме и он проходит химиотерапию, стало известно в марте. Тогда Тиньков сообщил, что диагноз ему поставили в октябре 2019 года, однако он не хотел раньше времени рассказывать об этом.

Заявление Олега Тинькова последовало через несколько дней после того, как стало известно о его тяжбе со Службой внутренних доходов США (IRS). Налоговики обвинили бизнесмена в сокрытии информации о своих активах. «Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — сказал Тиньков.

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Фотогалерея 

После появления новостей о болезни Тинькова стоимость акций TCS Group резко упала. В начале марта Forbes сообщал, что состояние Тинькова из-за падения котировок сократилось на $400 млн. В конце марта стоимость акций TCS опускалась на Лондонской бирже до $10,32, а депозитарных расписок компании на Московской бирже — до 831,8 руб. Однако с тех пор бумаги заметно подорожали, на Московской бирже расписка TCS сейчас стоит более 1420 руб., акция на Лондонской бирже — около $20.

В начале апреля Тиньков покинул пост главы совета директоров TCS Group Holding, головной компании Тинькофф Банка, и «Тинькофф Страхования».

В своем сообщении 30 июня он заверил, что основанный им бизнес остается «в надежных и профессиональных руках» и «не продается».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Тиньков, коронавирус
Материалы по теме
Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Бизнес
Тинькофф Банк нашел замену Тинькову на посту главы совета директоров
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Тиньков сообщил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка
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