Тиньков переболел COVID-19 на фоне лейкемии

Олег Тиньков также сообщил, что врачам берлинской клиники удалось вывести его в состояние ремиссии, но для окончательной победы над лейкемией необходима пересадка костного мозга

Олег Тиньков с семьей (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что во время лечения от лейкемии переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да, я еще переболел коронавирусом три месяца назад», — написал бизнесмен на своей странице в Instagram.

Тиньков также сообщил, что его лечение от лейкемии в берлинской клинике проходит успешно и врачам после трех курсов химиотерапии удалось вывести его в состояние ремиссии, однако для окончательной победы над болезнью необходима пересадка костного мозга.

«Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга. Это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации… вероятно, до года. <...> У меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться, шансы есть. Спасибо, что поддерживаете», — сообщил Тиньков.