Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков опубликовал свое фото и поздравил подписчиков с праздником Пасхи. Пост появился на странице бизнесмена в Instagram.
«Христос Воскресе! Всех с Праздником Пасхи!», — написал Тиньков.
В начале марте Тиньков сообщил, что борется с острой формой лейкемии и уже прошел несколько курсов химиотерапии. Он отметил, что заболевание у него диагностировали в октябре прошлого года, но он не хотел раскрывать его.
В последний раз фотографии с собой бизнесмен публиковал в январе и феврале.