Тиньков опубликовал свое фото впервые после объявления о болезни

Тиньков заявил о болезни через несколько дней после того, как стало известно о его тяжбе с Налоговой службой США (IRS), которая обвинила его в сокрытии активов. По информации американского Минюста, он скрыл сведения об активах на $1 млрд.

У бизнесмена было гражданство США с 1996 по 2013 год, однако спустя три дня после выхода TCS Group на IPO в Лондоне в 2013 году Тиньков отказался от него. Во время выхода из гражданства он, считают в Вашингтое, подал декларацию с заниженным доходом. Дело о его экстрадиции в США, где ему грозит до шести лет лишения свободы, должно быть рассмотрено в Лондоне 27 апреля.

В начале апреля Тиньков покинул пост главы совета директоров Тинькофф Банка. «Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — объяснил решение бизнсемен.

Новым председателем совета директоров банка стал Станислав Близнюк.