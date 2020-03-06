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Бизнес ,  
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Как рынок реагирует на новости о тяжелых болезнях руководителей компаний

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков объявил, что с октября 2019 года борется с лейкемией. На фоне этой новости глобальные депозитарные расписки TCS Group бизнесмена упали на 26%, до ₽1096 (по состоянию на 18:26 мск).
О том, как вели себя акции других рыночных компаний после новостей о тяжелых болезнях их руководителей, — в материале РБК
Олег Тиньков, глава совета директоров TCS Group
Фото: Simon Dawson / Bloomberg
6 марта 2020 года Олег Тиньков заявил через своего представителя, что с октября 2019-го борется с острой лейкемией, и уже прошел несколько курсов химиотерапии. На фоне новости акции его TCS Group упали на четверть (к 18:26 мск). «Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — говорится​ в заявлении бизнесмена. Падение началось тем же утром, еще до заявления Тинькова, на фоне предъявленных ему налоговых обвинений со стороны американских властей
Брюс Вассерстайн, исполнительный директор инвестбанка Lazard
Фото: Mike Segar / Reuters
61-летний Вассерстайн был госпитализирован с диагнозом «нарушение сердечного ритма» 11 октября 2009 года, о чем компания незамедлительно уведомила общественность. На следующий день акции Lazard подешевели на 1,2%, через день, на фоне неопределенности состояния CEO — еще на 1%. 14 октября Вассерстайн умер
Стив Джобс, председатель совета директоров Apple
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
В октябре 2003 года у главы Apple обнаружили рак поджелудочной железы, но об этом компания не сообщала в течение восьми месяцев. 31 июля 2004 года Джобс лег в больницу на операцию по удалению опухоли. 1 августа он рассказал об этом в письме сотрудникам Apple, содержание которого стало известно и журналистам. В первый биржевой день после этой новости акции Apple подешевели на 2,4%, а за неделю упали на 7,9%. ​Еще одну операцию, по пересадке печени, Джобс перенес в 2009 году. В августе 2011 года он объявил о своем уходе с поста главы Apple и передал дела Тиму Куку, оставшись председателем совета директоров. 5 октября 2011 года Стив Джобс умер
Брюс Хендерсон, председатель и гендиректор Imation
Фото: annualreports.com
10 августа 2006 года компания объявила, что ее глава вынужден пройти курс лучевой терапии для лечения опухоли мозга. На следующий день акции немного подешевели (-0,7%), но быстро восстановились и даже подросли. Инвесторы положительно восприняли то, как Imation оперативно рассказала о болезни CEO, убедившись, что компания функционирует в привычном режиме. Хендерсон покинул компанию в апреле 2007-го, умер в ноябре того же года
Джейми Даймон, председатель совета директоров JPMorgan Chase
Фото: Mark Wilson / Getty Images
1 июля 2014 года Даймон сообщил сотрудникам и акционерам банка, что у него диагностирован рак горла. 2 июля в ходе торгов акции JP Morgan подешевели на 1,3%. В конце того же года Даймон сообщил​, что победил болезнь.
Теги: мультимедиа, Олег Тиньков, бизнес, акции
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Тиньков рассказал о своем заболевании лейкемией
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