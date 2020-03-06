Как рынок реагирует на новости о тяжелых болезнях руководителей компаний

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков объявил, что с октября 2019 года борется с лейкемией. На фоне этой новости глобальные депозитарные расписки TCS Group бизнесмена упали на 26%, до ₽1096 (по состоянию на 18:26 мск).

О том, как вели себя акции других рыночных компаний после новостей о тяжелых болезнях их руководителей, — в материале РБК