В Тинькофф Банке утвердили состав правления

Совет директоров TCS Group Holding, головной компании Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования», утвердил состав правления банка. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Операционного директора Станислава Близнюка избрали председателем совета директоров Тинькофф Банка, в связи с чем он ушел из правления. Близнюк занял место Олега Тинькова, который объявил об уходе с поста.

В составе правления банка остались шесть человек: председатель правления банка Оливер Хьюз, финансовый директор Илья Писемский, директор по рискам Евгений Ивашкевич, директор платежных систем Анатолий Макешин, директор юридического департамента Валерия Павлюкова и главный бухгалтер Наталия Изюмова.

В холдинге отметили, что директор по информационным технологиям Вячеслав Цыганов войдет в состав правления после утверждения его кандидатуры Банком России.