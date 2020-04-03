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Финансы ,  
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В Тинькофф Банке утвердили состав правления

Совет директоров TCS Group Holding, головной компании Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования», утвердил состав правления банка. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Операционного директора Станислава Близнюка избрали председателем совета директоров Тинькофф Банка, в связи с чем он ушел из правления. Близнюк занял место Олега Тинькова, который объявил об уходе с поста.

В составе правления банка остались шесть человек: председатель правления банка Оливер Хьюз, финансовый директор Илья Писемский, директор по рискам Евгений Ивашкевич, директор платежных систем Анатолий Макешин, директор юридического департамента Валерия Павлюкова и главный бухгалтер Наталия Изюмова.

Тиньков сообщил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка
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В холдинге отметили, что директор по информационным технологиям Вячеслав Цыганов войдет в состав правления после утверждения его кандидатуры Банком России.

Наканане в Тинькофф Банке сообщили, что Олег Тиньков в ближайшие несколько недель покинет совет директоров, чтобы заняться своим здоровьем. В начале марта Тиньков заявил, что с октября 2019 года борется с острой формой лейкемии. Он передал права владения акциями TCS Group Holding в семейный траст.

Минюст США обвинил Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд. По данным ведомства, спустя три дня после выхода TCS Group Holding на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году бизнесмен отказался от американского гражданства.

Теги: Олег Тиньков, Тинькофф Банк
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