Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Forbes утверждает, что состояние российского бизнесмена сократилось до $2,1 млрд после падения бумаг его компании в Лондоне

Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн. Это произошло после падения бумаг контролируемой им компании на Лондонской бирже, сообщает Forbes.

По результатам торгов стоимость депозитарных расписок TCS Group снизилась на 22,9%, достигнув отметки в $17. При этом в ходе торгов котировки падали еще ниже, до $14,86.

Forbes указывает, что на закрытии бумаги TCS Group стоили ниже цены размещения во время IPO 2013 года. Издание оценило, что в результате снижения котировок состояние самого Тинькова (исходя из его доли в компании) сократилось до $2,1 млрд. Он занимает 47 место в списке богатейших российских бизнесменов по версии журнала.

В ночь на 6 марта Министерство юстиции США заявило, что в 2013 году, когда у Тинькова еще было американского гражданства, он занизил свой доход при подаче налоговой декларации. Сам бизнесмен говорит, что этим вопросом занимаются его юристы.