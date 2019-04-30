Владелец прав на шоу «Голос» сообщил о консультациях с «Первым каналом»

Владелец прав на шоу «Голос» сообщил о консультациях с «Первым каналом»

Talpa Media, обладающая франшизой телевизионных конкурсов The Voice, заявила, что обе компании серьезно относятся к инциденту с голосованием на шоу «Голос. Дети»

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

«Первый канал» ведет консультации по ситуации с итогами голосования на телешоу «Голос. Дети» с компанией Talpa Media — владельцем франшизы телевизионных конкурсов The Voice, говорится в заявлении Talpa, поступившем в РБК.

«Обе компании относятся к этому очень серьезно. «Первый канал» решил провести аудит при помощи независимой компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований», — сообщили в компании.

В пятницу, 26 апреля, в эфире «Первого канала» был показан финал конкурса «Голос. Дети». В финале конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина. Ее поддержали 56,5% участников голосования.

После этого источник РБК на «Первом канале» заявил об обнаружении признаков аномального голосования. 27 апреля гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил о начале проверки. «Если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем», — заявил он.