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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Террористы сообщили в СК о подготовке по голосовым и «награде» в Киеве

СК: террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за «наградой»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Атаковавших «Крокус Сити Холл» координировал мужчина через голосовые сообщения в Telegram, он действовал под псевдонимом. По утверждению СК, напавшие направлялись в Киев «для получения обещанного вознаграждения»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обвиняемые в нападении на «Крокус Сити Холл» рассказали в ходе допросов, что их действия координировали через Telegram, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, мужчина, представившись под псевдонимом, отправлял им голосовые сообщения. По его указанию напавшие, атаковав концертный зал, поехали в сторону российско-украинской границы. Они собирались пересечь ее и приехать в Киев, где, по утверждению СК, должны были получить обещанное вознаграждение.

Следователи проверяют, причастны ли представители украинских спецслужб к организации и финансированию теракта. Как ранее заявил глава ФСБ Александр Бортников, предварительная информация, полученная силовиками, указывает «на ангажированность той [украинской] стороны в подготовке» нападения радикалами-исламистами.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / File Photo / Reuters

Власти Украины ранее не раз подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на «Крокус Сити Холл». Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек. Арестованы девять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни, им вменяют ст. 205 УК. Накануне следователи заявили, что один из подозреваемых участвовал в схеме финансирования нападавших через криптовалюту.

27 марта глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что силовики обнаружили группу в Telegram, которую использовали эмиссары ИГИЛ для вербовки боевиков для атаки на «Крокус Сити Холл», сейчас она удалена. В Кремле призвали основателя мессенджера Павла Дурова внимательнее следить за происходящим на платформе. Дуров сообщил, что пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Решение приняли из-за жалоб на массовые рассылки с призывами к насилию.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли более 140 человек, пострадали, по данным центра медицины катастроф, 382.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Крокус Сити Холл Следственный комитет теракт Telegram голосовые сообщения Киев
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