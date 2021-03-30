Мурашко назвал преждевременными заявления о третьей волне пандемии

О вероятности третьей волны COVID-19 в России ранее заявила замглавы Минздрава, указав на показатели заболеваемости и течение болезни. Министр в ответ отметил, что число случаев снижается ежедневно и говорить о новой волне рано

Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Говорить о третьей волне пандемии коронавируса в России пока преждевременно, считает глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Ранее замминистра Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования» заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне.

«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», — сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Говоря о возможности новой волны COVID-19, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский не исключил, что заболеваемость COVID-19 повысится при отмене антикоронавирусных ограничений или значительных мутациях вируса. Инфекционист отметил, что последние три месяца число случаев заражения коронавирусом плавно снижается, эпидемическая ситуация улучшается. Это происходит благодаря выработке естественного иммунитета и массовой вакцинации.