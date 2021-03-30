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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал преждевременными заявления о третьей волне пандемии

О вероятности третьей волны COVID-19 в России ранее заявила замглавы Минздрава, указав на показатели заболеваемости и течение болезни. Министр в ответ отметил, что число случаев снижается ежедневно и говорить о новой волне рано
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Говорить о третьей волне пандемии коронавируса в России пока преждевременно, считает глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Ранее замминистра Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования» заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне.

В Минздраве увидели возможность третьей волны COVID в России
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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

«Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно», — сказал Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Говоря о возможности новой волны COVID-19, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский не исключил, что заболеваемость COVID-19 повысится при отмене антикоронавирусных ограничений или значительных мутациях вируса. Инфекционист отметил, что последние три месяца число случаев заражения коронавирусом плавно снижается, эпидемическая ситуация улучшается. Это происходит благодаря выработке естественного иммунитета и массовой вакцинации.

«Однако на сегодняшний момент мы не снизились до цифры ноль случаев заболевания в течение суток. Если будут сниматься ограничения на массовые мероприятия, необходимость использования индивидуальных средств респираторной защиты, если мы увидим значительную изменчивость вируса, то в этом случае мы можем наблюдать подъем заболеваемости», — пояснил Вознесенский.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, считает, что новый рост числа случаев заболевания COVID-19 может вызвать снижение темпов вакцинации. Он напомнил, что необходимо вакцинировать 60–70% населения.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили минимальное с конца сентября число случаев заражения коронавирусом — 8277. 30 сентября был зафиксирован 8481 случай заболевания COVID-19. За последние сутки умерли от инфекции 409 человек. Число смертей существенно выросло по сравнению с 29 марта, тогда было выявлено 293 случая летального исхода.

Всего с начала эпидемии в России число выявленных случаев в России превышает 4,5 млн, умерли за это время более 98,4 тыс. человек, выздоровели свыше 4,1 млн.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условие для отмены ограничений, введенных из-за пандемии. Для этого у россиян должен выработаться популяционный иммунитет. Это может произойти к концу лета, считает глава государства. К этому времени должно быть привито более двух третей населения.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Елена Чернышова
Михаил Мурашко пандемия коронавирус
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