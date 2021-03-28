Путин оценил сроки отмены коронавирусных ограничений

Это может произойти после того, как в России сформируется коллективный иммунитет, для этого нужно привить около 70% населения. Если кампания вакцинации будет продолжаться такими же темпами, иммунитет может появиться к концу лета

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Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, можно будет отменять когда в России появится популяционный иммунитет, заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». По оценкам президента, это может произойти к концу лета.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал глава государства в ответ на вопрос, когда в России может быть снято самое большое количество ограничений (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что если кампания вакцинации сохранит свои темпы, то к концу лета страна должна достигнуть этих показателей.

Идея популяционного иммунитета заключается в том, что когда определенная доля населения переболеет или привьется от вируса, он лишится каналов распространения.