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Пандемия коронавируса ,  
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Путин оценил сроки отмены коронавирусных ограничений

Это может произойти после того, как в России сформируется коллективный иммунитет, для этого нужно привить около 70% населения. Если кампания вакцинации будет продолжаться такими же темпами, иммунитет может появиться к концу лета
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, можно будет отменять когда в России появится популяционный иммунитет, заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». По оценкам президента, это может произойти к концу лета.

«Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того, как будет создан популяционный иммунитет. Для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения», — сказал глава государства в ответ на вопрос, когда в России может быть снято самое большое количество ограничений (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что если кампания вакцинации сохранит свои темпы, то к концу лета страна должна достигнуть этих показателей.

Идея популяционного иммунитета заключается в том, что когда определенная доля населения переболеет или привьется от вируса, он лишится каналов распространения.

Голикова объяснила скачки заболеваемости за рубежом массовыми локдаунами
Общество
Фото:David W Cerny / Reuters

Ранее похожие сроки выработки популяционного иммунитета у россиян называл глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр заявлял, что он может выработаться в течение шести месяцев, однако необходимую долю людей, которые так или иначе должны столкнуться с вирусом, называл другую — 60%.

В начале недели вице-премьер Татьяна Голикова, сравнивая эпидемиологическую ситуацию в России и за рубежом, заявляла, что в России не будет большого роста заболеваемости во время третьей волны, так как в стране формируется коллективный иммунитет. Голикова обратила внимание на увеличение числа случаев заболевания в других странах и объяснила это в том числе локдаунами. «Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят — и они получают», — утверждала она.

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В конце февраля врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что иммунитет к коронавирусу выработался только у 5,7-6% жителей России. «То есть иммунная защита есть сейчас у 8–9 млн человек. От 146 млн (численность населения России. — РБК) — лишь 5,7–6%», — отметил эксперт.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
коронавирус Владимир Путин иммунитет COVID-19
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