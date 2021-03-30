Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 29 мар, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 29 мар, 13:11
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 этой весной Общество, 01:57 Мишустин переназначил Белозерова главой РЖД на пять лет Бизнес, 01:24 В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти Экономика, 01:17 Радиусы зон поражения ракет КНДР. Инфографика Политика, 01:00 В экстренных службах назвали причину взрыва газа в Татарстане Общество, 00:43 «Манчестер Сити» объявил об уходе рекордсмена клуба Серхио Агуэро Спорт, 00:15 Число пострадавших из-за взрыва газа в Зеленодольске выросло до трех Общество, 00:15 МЧС сообщило о погибшем при взрыве газа в доме в Татарстане Общество, 00:08 Выиграет ли Россия третий матч подряд. Главное об игре со Словакией Спорт, 00:00 Счетная палата раскритиковала Росрыболовство за крабовые аукционы Бизнес, 00:00 Российские транспортные компании оценили введенные Канадой санкции Экономика, 29 мар, 23:44 В Татарстане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме Общество, 29 мар, 23:39 Памфилова заявила о желании США «оттоптаться» на российских выборах Политика, 29 мар, 23:35 США решили «оживить» партнерство с Украиной для поддержки Зеленского Политика, 29 мар, 23:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 этой весной

Весной заболеваемость COVID-19 в России может вырасти, но не до уровня осенних показателей. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19», — указала она.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Общество

Пшеничная пояснила, что в целом можно наблюдать устойчивый тренд к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, на это влияют массовая вакцинация и соблюдение ограничений. Специалист добавила, что если население продолжит придерживаться рекомендованных мер безопасности, и весной не будет резкого роста зараженных, то к лету может быть достигнут прошлогодний минимум по заболеваемости.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что Россия проходит «фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению». Он также предупреждал, что в начале весны возможны суточные колебания заболеваемости, поскольку COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Маршрут построим: как краснодарцы выручили ₽90 млн на «последней миле» Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса
Роспотребнадзор коронавирус весна
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили заявление о повторной прививке «Спутником V»
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter