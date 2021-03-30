В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 этой весной

Весной заболеваемость COVID-19 в России может вырасти, но не до уровня осенних показателей. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Еще возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19», — указала она.

Пшеничная пояснила, что в целом можно наблюдать устойчивый тренд к снижению заболеваемости COVID-19. По ее словам, на это влияют массовая вакцинация и соблюдение ограничений. Специалист добавила, что если население продолжит придерживаться рекомендованных мер безопасности, и весной не будет резкого роста зараженных, то к лету может быть достигнут прошлогодний минимум по заболеваемости.