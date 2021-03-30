В Минздраве увидели возможность третьей волны COVID в России

По словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, о возможности третьей волны говорят показатели заболеваемости. Глава ФМБА Вероника Скворцова говорила, что третья волна неизбежна, если вакцину к маю не получит четверть россиян

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Показатели заболеваемости коронавирусом в России указывают на возможность третьей волны пандемии, сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала Семенова (цитата по ТАСС).

В России за последние сутки диагностировали 8277 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 4,52 млн.

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на декабрь прошлого года. Тогда оперативный штаб ежедневно фиксировал от 26 до 29 тыс. новых случаев заражения. После Нового года заболеваемость пошла на спад — концу января в стране выявляли не более 20 тыс. за сутки. С середина марты в стране ежедневно фиксируют 8-9 тыс. случае заражений.