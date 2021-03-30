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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве увидели возможность третьей волны COVID в России

По словам замглавы ведомства Татьяны Семеновой, о возможности третьей волны говорят показатели заболеваемости. Глава ФМБА Вероника Скворцова говорила, что третья волна неизбежна, если вакцину к маю не получит четверть россиян
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Показатели заболеваемости коронавирусом в России указывают на возможность третьей волны пандемии, сообщила замглавы Минздрава Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».

«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — сказала Семенова (цитата по ТАСС).

В России за последние сутки диагностировали 8277 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило 4,52 млн.

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на декабрь прошлого года. Тогда оперативный штаб ежедневно фиксировал от 26 до 29 тыс. новых случаев заражения. После Нового года заболеваемость пошла на спад — концу января в стране выявляли не более 20 тыс. за сутки. С середина марты в стране ежедневно фиксируют 8-9 тыс. случае заражений.

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В конце февраля доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский говорил, что третья волна коронавируса ожидалась после новогодних праздников, но подъема заболеваемости не произошло. Опрошенные РБК эксперты тогда допустили, что очередной подъем заболеваемости может произойти в середине весны. При этом называть это третьей волной не совсем корректно, отмечал инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. Он пояснил, что о волнах можно говорить в том слчучае, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский тогда заявил, что очередной всплеск заболеваемости может произойти осенью. Он также сообщил не является сторонником термина «волна», поскольку «коронавирус ведет себя как обычное острое респираторное вирусное заболевание».

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в начале марта заявила, что, согласно современным математическим моделям,  третья волна COVID-19 неизбежна, если не брать в расчет вакцинацию. По расчетам, волна должна начаться в мае этого года, пик ее придется на октябрь 2021-го, указала она.  Чтобы избежать третьей волны коронавирусной инфекции в России, до мая необходимо привить четверть населения страны, указала Скворцова.

20 февраля РБК по результатам опроса региональных оперативных штабов и минздравов сообщал, что во всех российских субъектах от коронавируса привились 3,23 млн человек — примерно 2,2% населения России. Лидерами по доле привившихся жителей стали Москва, а также Сахалинская и Магаданская области. На Сахалине к 18 февраля более 5,1% жителей (25 тыс. человек) получили как минимум одну дозу вакцины, в Москве — 4,73%, в Магаданской области — 4,2%.

Материал дополняется.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия коронавирус
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