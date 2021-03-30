Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 12:43
Мурашко назвал преждевременными заявления о третьей волне пандемии Общество, 18:53 Эксперты оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России Общество, 18:49 Жертва обратилась в СК после попытки «скопинского маньяка» зафрендить ее Общество, 18:43 Мутко дал совет сборной России перед матчем со Словакией Спорт, 18:41 Спецназ у дома стрелка в Подмосковье. Видео Общество, 18:38 В ЦИАН рассчитали выгоду от переезда по реновации в районах Москвы Недвижимость, 18:37 Шэрон Стоун рассказала об увеличении груди без ее согласия Стиль, 18:36 Обратная сторона индустрии красоты: как создают средства ухода за кожей РБК и L’Oreal Paris, 18:31 Власти Испании обязали граждан носить маски на улице Общество, 18:31 CME Group назвала дату запуска фьючерсов на 1/10 биткоина Крипто, 18:30 Как эффективно управлять своим временем: 15 методов тайм-менеджмента Экономика образования, 18:30  ВОЗ обнародовала доклад о происхождении COVID-19 Общество, 18:24 Спецназовца ранили при штурме дома стрелка в Мытищах Общество, 18:19 Михаил Скигин построит порт на востоке Сахалина за ₽35,9 млрд Бизнес, 18:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Эксперты оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Подъем заболеваемости COVID-19 можно ожидать в случае, если будут сняты эпидемиологические ограничения или значительно мутирует вирус, рассказал РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Так ученый прокомментировал заявление заместителя главы Минздрава Татьяны Семеновой о возможности третьей волны пандемии.

Вознесенский отметил, что на сегодняшний день количество выявленных случаев коронавирусной инфекции совпадает с концом сентября — началом октября 2020 года. По словам инфекциониста, последние три месяца наблюдается плавное снижение заболеваемости COVID-19 и улучшение эпидемиологической ситуации из-за формирования естественного иммунитета и массовой вакцинации.

«Однако на сегодняшний момент мы не снизились до цифры ноль случаев заболевания в течение суток. Если будут сниматься ограничения на массовые мероприятия, необходимость использования индивидуальных средств респираторной защиты, если мы увидим значительную изменчивость вируса, то в этом случае мы можем наблюдать подъем заболеваемости. Мы находимся на нисходящей, но полностью расслабляться еще рано», — сказал Сергей Вознесенский.

В Минздраве увидели возможность третьей волны COVID в России
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Новое повышение заболеваемости коронавирусом возможно при снижении темпов вакцинации, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Заболеваемость зависит от того, как скоро будут делать вакцинацию. Нужно, чтобы 60–70% населения имело положительный иммунный статус. Если это все будет замедляться, то возможно и новое повышение заболеваемости», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

Малышев добавил, что чем больше человек болеет, тем чаще происходят мутации, что, в свою очередь, приводит к появлению новых штаммов. «На сегодня темп вакцинации недостаточен. Нужно значительно интенсифицировать эту работу», — сказал инфекционист.

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования» заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России указывают на возможность третьей волны пандемии. В начале марта глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что необходимо привить четверть населения, чтобы избежать третьей волны коронавирусной инфекции.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

новости коронавирус пандемия COVID-19 эксперты
Материалы по теме
В Минздраве увидели возможность третьей волны COVID в России
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 марта
Общество
Глава ЕК выразила обеспокоенность из-за третьей волны COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter