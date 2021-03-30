Эксперты оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России

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Подъем заболеваемости COVID-19 можно ожидать в случае, если будут сняты эпидемиологические ограничения или значительно мутирует вирус, рассказал РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Так ученый прокомментировал заявление заместителя главы Минздрава Татьяны Семеновой о возможности третьей волны пандемии.

Вознесенский отметил, что на сегодняшний день количество выявленных случаев коронавирусной инфекции совпадает с концом сентября — началом октября 2020 года. По словам инфекциониста, последние три месяца наблюдается плавное снижение заболеваемости COVID-19 и улучшение эпидемиологической ситуации из-за формирования естественного иммунитета и массовой вакцинации.

«Однако на сегодняшний момент мы не снизились до цифры ноль случаев заболевания в течение суток. Если будут сниматься ограничения на массовые мероприятия, необходимость использования индивидуальных средств респираторной защиты, если мы увидим значительную изменчивость вируса, то в этом случае мы можем наблюдать подъем заболеваемости. Мы находимся на нисходящей, но полностью расслабляться еще рано», — сказал Сергей Вознесенский.

Новое повышение заболеваемости коронавирусом возможно при снижении темпов вакцинации, считает инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.