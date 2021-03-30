В России выявили минимальное с конца сентября количество заболевших COVID

Больше всего зараженных оказалось в Москве и Петербурге. Показатели смертности по сравнению с понедельником выросли

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

За последние 24 часа в России зафиксировали 8277 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это минимальные показатели с конца сентября (29-го числа — 8232, 30-го — 8481).

За сутки зафиксировали 409 смертей от коронавируса, это существенный рост по сравнению с понедельником (293).

Больше всего заразившихся за сутки зафиксировано в следующих регионах: