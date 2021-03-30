В России выявили минимальное с конца сентября количество заболевших COVID
За последние 24 часа в России зафиксировали 8277 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это минимальные показатели с конца сентября (29-го числа — 8232, 30-го — 8481).
За сутки зафиксировали 409 смертей от коронавируса, это существенный рост по сравнению с понедельником (293).
Больше всего заразившихся за сутки зафиксировано в следующих регионах:
- Москва — 1291,
- Санкт-Петербург — 719,
- Московская область — 556,
- Нижегородская область — 277,
- Ростовская область — 240,
- Воронежская область — 207.