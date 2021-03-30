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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили минимальное с конца сентября количество заболевших COVID

Больше всего зараженных оказалось в Москве и Петербурге. Показатели смертности по сравнению с понедельником выросли
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

За последние 24 часа в России зафиксировали 8277 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это минимальные показатели с конца сентября (29-го числа — 8232, 30-го — 8481).

За сутки зафиксировали 409 смертей от коронавируса, это существенный рост по сравнению с понедельником (293).

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Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Больше всего заразившихся за сутки зафиксировано в следующих регионах:

  • Москва — 1291,
  • Санкт-Петербург — 719,
  • Московская область — 556,
  • Нижегородская область — 277,
  • Ростовская область — 240,
  • Воронежская область — 207.

Во всех остальных субъектах выявили менее 200 заразившихся, минимальное число — в Туве, один человек.

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Уровень заражений в России держится в пределах 8–10 тыс. в сутки с 7 марта.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 4,5 млн, умерли 98,4 тыс., вылечились 4,1 млн россиян.

Весной заболеваемость COVID-19 в России может вырасти, но не до уровня осенних показателей, предупредила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В целом можно наблюдать устойчивый тренд к снижению заболеваемости COVID-19, добавила она.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Андрей Гатинский
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