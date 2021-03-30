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Экс-полковник Захарченко отказался от прозвища Вишенка из нового дела

Бывший офицер МВД Дмитрий Захарченко назвал нонсенсом обвинение во взятках от близких к РЖД и «Газпрому» банкиров. По версии СК, ему завели счета в банке на имена Захар Хитрый и Вишенка. Захарченко назвал это оскорбительным

Бывший офицер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко отказался признавать вину в получении взяток от совладельцев крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520» — и от владельца компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева. Соответствующее заявление он сделал в Пресненском суде Москвы, который 30 марта начал рассматривать его второе уголовное дело.

Начало процесса было отложено на несколько недель в связи с состоянием здоровья бывшего полковника: его пришлось госпитализировать из СИЗО и делать операцию.

На скамье подсудимых вместе с Захарченко — экс-совладелец «1520» Валерий Маркелов, которого Forbes называл «королем госзаказа» (РЖД заключили с ним контракты на рекордные 218 млрд руб.), адвокаты Виктор Белевцов и Василий Критинин. По делу объявлены в розыск еще несколько фигурантов: действующий совладелец «1520» Борис Ушерович, бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич, бывший владелец хоккейного «Спартака» и председатель правления Инкредбанка Герман Горбунцов, заместитель председателя правления того же банка Дмитрий Моторин.

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Дмитрий Захарченко<br /> &nbsp;

Изначально следствие считало, что Захарченко за взятки покровительствовал группе «1520», являясь, по сути, ее внешней «службой безопасности». В финальной версии обвинения утверждается, что он содействовал прежде всего группе банкиров, которая зарабатывала на незаконных операциях.

Как утверждается в обвинительном заключении, которое зачитала прокурор Милана Дигаева, в середине 2000-х годов группа банкиров — Герман Горбунцов, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин — создали площадку для незаконных операций на базе Инкредбанка. Средства клиентов проводились через счета номиналов, затем выводились за рубеж или обналичивались. Осуществлять эту схему позволяла уязвимость в автоматизированной банковской системе: владельцы банка подключались к счетам вкладчиков и проводили с их средствами любые операции. Среди клиентов площадки были совладельцы «1520» Маркелов и Ушерович. При этом Маркелов также помогал банкирам избегать нежелательных контактов с правоохранительными органами, полагает обвинение.

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В 2006 году банкиры познакомились с оперативником департамента экономической безопасности МВД Дмитрием Захарченко, и он стал за взятки покровительствовать обнальной площадке, сказано в обвинительном заключении. Для него создали в банковской системе виртуальный счет под псевдонимом Захар Хитрый (в дальнейшем добавились аккаунты «Партнер» и «Вишенка»). В течение 2007–2009 года «абонентская плата» составляла €150 тыс. в месяц, отмечается в документе. В 2009–2011 году случился перерыв в платежах: в это время Горбунцов поссорился с бывшими партнерами Станкевичем и Моториным, получил гражданство Молдавии, а в 2011 году в отношении него возбудили уголовное дело. Все это на время парализовало работу площадки. Однако в дальнейшем ее деятельность смогли возобновить. Тогда банкиры и оперативник пересмотрели договоренности, и с 2011 года Захарченко стал получать 20% от дохода площадки, уверено обвинение. Последний платеж на счет Вишенки поступил в августе 2016 года — за несколько недель до задержания Захарченко. Всего за эти годы на его счета поступило 1,413 млрд руб., подсчитали в СКР.

Предполагается, что, выполняя свои обязательства в качестве «крыши», Захарченко привлек знакомых адвокатов — Белевцова и Критинина. Те под видом «консультаций» руководства банков, задействованных в деятельности площадки, сообщали им о готовящихся проверках и запросах, а также представляли их интересы в спорах с налоговыми органами, говорится в обвинительном заключении.

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Фото:1520.ru / Facebook

Еще один вменяемый Захарченко преступный эпизод связан со взяткой от владельца компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева. По версии СКР, в качестве взятки для полковника Юнаев оплатил ему отдых в сочинских гостиничных комплексах «Гранд-отель «Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа». Захарченко провел там новогодние праздники 2016 года, и это обошлось Юнаеву в сумму чуть менее 1 млн руб. Бизнесмен освобожден от уголовной ответственности по примечанию к ст. 291 УК: в связи с тем, что изобличил взяткополучателя.

Захарченко заявил, что не согласен с обвинением. «В чем конкретно — в каких действиях или бездействии — выразилось мое «общее покровительство»? Это не указано, и это, конечно, нонсенс», — заявил бывший полицейский. По его мнению, следствие не доказало, что он осознавал факт коррупционности своего поведения и то, что взяткодатели ожидали от него неких действий. Факт того, что организаторы обнальной площадки перечисляли ему денежные средства, Захарченко тоже назвал недоказанным: «На виртуальных счетах можно как на заборе писать, — полагает он. — Я не знал о существовании этих счетов и, естественно, не имел к ним доступа. Захар Хитрый, Вишенка... Мне оскорбительны такие названия».

Эпизод с отдыхом в Красной Поляне он назвал «возмездной сделкой», заверил, что сам заранее оплатил поездку и не совершал никаких действий в пользу Юнаева.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года и получил известность как «полковник-миллиардер»: при обыске в квартирах и автомобилях, принадлежащих ему и его семье, нашли деньги в разной валюте на сумму порядка 9 млрд руб. Правоохранительные органы до сих пор не сообщали о происхождении всей этой суммы и о том, как она попала к полковнику полиции. В 2017 году суд обратил имущество Захарченко и его близких в доход государства.

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В рамках первого уголовного дела Захарченко вменяли получение меньших денежных сумм. СКР считал, что офицер, пытаясь добиться взяток, незаконно организовал проверки в отношении бизнеса владельца ресторана La Maree Меди Дусса. Тот в итоге передал ему $800 тыс. и скидочную карту заведения. Кроме того, Захарченко предупредил своих знакомых — топ-менеджеров Нота-банка сестер Марчуковых — о готовящейся проверке, помещав расследованию уголовного дела о выводе средств. В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и лишил звания полковника, при этом судья Елена Абрамова сочла не вполне доказанной его вину по эпизоду с $800 тыс. от Меди Дусса, так что по этому эпизоду Захарченко был оправдан.

В 2019 году стало известно, что МВД проверяет фигурантов дела Захарченко — Горбунцова, Маркелова, Ушеровича, а также основного совладельца «1520» Алексея Крапивина — на причастность к крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег, также известной как «молдавская прачечная».

Автор
Маргарита Алехина Маргарита Алехина
Дмитрий Захарченко Группа 1520 «РЖД»
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