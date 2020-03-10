Осужденный экс-полковник МВД Захарченко назвал способ борьбы с коррупцией

Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, в интервью «Коммерсанту» назвал способ борьбы с коррупцией.

По его словам, прежде чем решать вопрос коррупции, нужно обеспечить независимость и профессионализм судей, иначе борьба со взяточничеством «превратится в фарс». Экс-полковник МВД сообщил, что до ужесточения ответственности за коррупцию нужно обеспечить единообразие применения действующего законодательства.

Захарченко заявил, что борьба с коррупцией в России превращается в «средство устранения собственно борцов с коррупцией, тех, кто занимает принципиальную позицию».

По его словам, возбуждение уголовных дел «на пустом месте» и выборочное применение закона не имеют ничего общего с эффективной борьбой с коррупцией. «На самом деле необходимо сократить половину государственных служащих — преобразовать количество в качество», — пояснил он. Захарченко добавил, что подбор кадров должен происходить по критерию профессиональных качеств.