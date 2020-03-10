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Осужденный экс-полковник МВД Захарченко назвал способ борьбы с коррупцией

Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный на 12,5 года лишения свободы за взятки, в интервью «Коммерсанту» назвал способ борьбы с коррупцией.

По его словам, прежде чем решать вопрос коррупции, нужно обеспечить независимость и профессионализм судей, иначе борьба со взяточничеством «превратится в фарс». Экс-полковник МВД сообщил, что до ужесточения ответственности за коррупцию нужно обеспечить единообразие применения действующего законодательства.

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве
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Захарченко заявил, что борьба с коррупцией в России превращается в «средство устранения собственно борцов с коррупцией, тех, кто занимает принципиальную позицию».

По его словам, возбуждение уголовных дел «на пустом месте» и выборочное применение закона не имеют ничего общего с эффективной борьбой с коррупцией. «На самом деле необходимо сократить половину государственных служащих — преобразовать количество в качество», — пояснил он. Захарченко добавил, что подбор кадров должен происходить по критерию профессиональных качеств.

«Либерализация экономики — также важная составляющая, если не для полного искоренения коррупционных проявлений, то для их сокращения точно», — добавил он.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Сначала его обвинили в получении взятки в размере 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого. Впоследствии у его семьи обнаружили 8,5 млрд руб. наличными. Имущество его семьи и бывших жен передали государству. Бывшего полковника МВД приговорили к 13 годам колонии, но затем суд сократил срок на полгода.

В конце февраля Следственный комитет предъявил Захарченко новое обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. По данным «Интерфакса», он получил более 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов.

Теги: Дмитрий Захарченко, коррупция
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