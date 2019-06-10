«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Арест Захарченко в сентябре 2016 года получил широкий резонанс из-за суммы наличных, которые следователи нашли у него и его близких при обысках, — $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб. На момент ареста полковнику вменяли только взятку на 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого.

В 2017 году суд обратил имущество Захарченко и его окружения в доход государства — помимо валюты это были 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porche Cayenne) и полукилограммовый слиток золота. Общая стоимость изъятого составляла около 9 млрд руб. — в четыре раза больше, чем сумма всего имущества чиновников, обращенного в доход государства за предыдущие четыре года.

Происхождение имущества около двух лет оставалось неизвестным, вменяемые полковнику преступления были связаны с гораздо меньшими суммами. Свидетелями в деле Захарченко стали гадалка с несколькими классами образования, владелец сети элитных ресторанов и несколько генералов МВД. Лишь осенью прошлого года стало известно, что, по версии следствия, Захарченко платили миллиардные взятки владельцы крупнейшей подрядной компании РЖД, «1520», выигравшей, по данным рейтинга Forbes «Короли госзаказа», гостендеры на рекордную сумму — 218 млрд руб.

Захарченко, выступавший в прениях сторон на протяжении 8–10 часов, несколько дней подряд не признает вину; в своей речи он утверждал, что гособвинитель Милана Дигаева «вероломно исказила истину».

Борец с коррупцией

Во время задержания Захарченко работал врио руководителя управления «Т» (контролирует топливно-энергетический комплекс) Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД. Официальный заработок полковника за все годы работы в полиции (с 2009 по 2016 год) составил 12 млн руб., отметила Дигаева. «Борьба с коррупцией была доверена отъявленному коррупционеру», — заявила в прениях сторон гособвинитель, прежде чем запросить для Захарченко 15 с половиной лет строгого режима и штраф 494 млн руб.

Дмитрий Захарченко (справа) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

В рамках этого дела Захарченко вменяется два эпизода получения взятки (ст. 290 УК) и воспрепятствование расследованию уголовного дела (ст. 294 УК). О взятках после ареста полковника заявил владелец ресторана La Maree Меди Дусс — он сам пришел в правоохранительные органы, узнав из новостей о преследовании его знакомого. Сейчас бизнесмен взят под госзащиту из-за поступавших ему угроз; в суде его допрашивали в закрытом режиме, и содержание его показаний стало известно лишь из пересказа прокурора.

Угрозы из Чувашии В июне 2017 года Дусс обратился к следователю по делу Захарченко Сергею Чернышеву с просьбой применить к нему меры госзашиты. Ресторатор показал следствию распечатку электронного письма, которое получил; там говорилось о «тщательно спланированном и хорошо организованном покушении на господина Дусса с конкретной целью убийства», указывала в суде гособвинитель Дигаева. За отказ от убийства человек требовал от Дусса вознаграждение. Адвокат Захарченко Александр Горбатенко заявил, что автор письма был установлен, это «некое асоциальное лицо из Чувашии» по имени Александр Гаврилов, он не был никак не связан с Захарченко и уже получил два года условно за вымогательство у Дусса $50 тыс. «Эта фейковая ситуация была создана неустановленными лицами из числа близких к следствию», — заявлял Захарченко.

Взятка валютой

Гособвинение считает, что Захарченко и полковник ФСБ Дмитрий Сенин в 2014 году инициировали проверки налоговой инспекции и Россельхознадзора в заведениях Дусса — они парализовали работу сети, а существенную часть морепродуктов ресторатор был вынужден списывать. Он обратился за помощью к знакомому генералу МВД Алексею Лаушкину. Тот выяснил у замглавы ГУЭБиПК Феликса Василькова, кто именно создает Дуссу проблемы, связался с Захарченко и Сениным и впоследствии передал от них ресторатору требование взятки. Полковники и Дусс сторговались на сумме $800 тыс., хотя изначально требовали в несколько раз больше. Этот эпизод суд счел недоказанным и оправдал по нему Захарченко.

Впоследствии Захарченко пригласил Дусса на встречу в La Maree в день рождения дочери ресторатора Сабрины. Хозяин ресторана понял, что много раз видел полковника в заведениях своей сети. На встрече полицейский угрожал Дуссу «распространением порочащих сведений» о качестве его морепродуктов и намекал на взятку. В итоге ресторатор взял кредит наличными в банке «Образование», его водитель отвез сумку с деньгами Лаушкину, положив ее в багажник автомобиля генерала, а тот передал деньги Захарченко.

Взятка морепродуктами

Проблемы у бизнеса Дусса после этого не прекратились, рассказал ресторатор. Захарченко потребовал у него еще и скидочную карту на 30%, а поскольку ее оформление затянулось, скидку пришлось увеличить до 50%. Из-за этой карты La Maree недосчиталось 3,4 млн руб., утверждает гособвинение.

Показания на Захарченко дал и генерал Лаушкин, а также сотрудники ФНС и Россельхознадзора и несколько сослуживцев полковника. Одним из свидетелей был Феликс Васильков, работавший замглавы ГУЭБиПК при генерале Денисе Сугробове и уволившийся из главка после ареста начальника. Он рассказал, что не считал действия Захарченко незаконными и предполагал, что Дусс «сам побежал с деньгами сдаваться». Полковника он охарактеризовал цитатой из песни Владимира Высоцкого: «...Казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел». Генерал добавил, что это была шутка: «К алкоголю Захарченко не имел никакого отношения».

Виновность Захарченко гособвинение доказывало также расшифровками его телефонных переговоров с Лаушкиным, Дуссом и его женой Светланой — ФСБ записывало их по меньшей мере два года до его задержания.

Предупреждение полковника

Другой эпизод дела касается того, что Захарченко предупредил своих знакомых сотрудниц Нота-банка — финансового директора Галину Марчукову и ее сестру Ларису — о готовящихся обысках. В январе 2016 года полковник пригласил Ларису Марчукову на встречу в La Maree в Проточном переулке и посоветовал ей с сестрой спрятать документы, имеющие отношение к махинациям в компании «Электрозавод», отдав их доверенному лицу Захарченко — адвокату Виктору Белевцову. В опергруппу, сопровождающую обыск, Захарченко пообещал включить своего земляка из Ростова-на-Дону: тот должен был контролировать, чтобы обыск прошел как надо.

Виктор Белевцов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Сестры Марчуковы дали на Захарченко показания. Еще одним свидетелем обвинения по этому делу была гадалка Нона Михай, к советам которой часто прибегала Лариса Марчукова.

Марчуковы, а также председатель правления банка Дмитрий Ерохин и его брат и заместитель Вадим Ерохин стали фигурантами другого дела, связанного с выводом из Нота-банка 2,2 млрд руб., в том числе средств компании «Мостотрест». Гадалке принадлежало авторство схемы хищения 350 млн руб., считает гособвинение. По его версии, пенсионерка с начальным образованием склонила банкиров к хищению и консультировала их «на всех стадиях выполнения преступного умысла», используя ворожбу, кофейную гущу и молитвы за их успехи.

Обвиняемые получили от трех с половиной до восьми с половиной лет колонии. Ларису и Галину Марчуковых судили в особом порядке; гособвинение отметило, что показания последней помогли раскрыть еще одно масштабное хищение с ущербом на 25 млрд руб.

Дело «1520»

В октябре 2018 года был арестован член совета директоров «Росжелдорпроекта» Валерий Маркелов, совладелец компании «1520». Ему вменили дачу взятки Захарченко на сумму около 2,4 млрд руб. Захарченко, будучи сотрудником МВД, фактически выполнял функции главы службы безопасности компаний Маркелова, считало следствие.

Валерий Маркелов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Позднее по тому же делу суд заочно арестовал еще одного совладельца «1520», Бориса Ушеровича, бывшего члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина.

Захарченко получение взяток от владельцев «1520» сейчас не вменяют, указал его адвокат Александр Горбатенко.

Акционеры «1520» заняли первое место в списке «Короли госзаказа-2018» по версии Forbes, общую сумму полученных ими господрядов журнал оценил в 218,2 млрд руб.

Дело отца полковника

Параллельно с делом полковника Захарченко расследовалось дело в отношении его отца Виктора Захарченко — он был арестован весной 2017 года. По версии гособвинения, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен одним из руководителей банка «Московское ипотечное агентство», хотя фактически в нем не работал. За полтора года он получил 4 млн руб. На скамье подсудимых вместе с Виктором Захарченко был председатель правления банка Владимир Корьевкин; еще один обвиняемый, сменивший его на этом посту, Сергей Гриб, находится в розыске. Виктор Захарченко не признал вину, но возместил банку ущерб на 4 млн руб.; причем общая сумма требований банка — 12,5 млн руб. с учетом пени и ущерба деловой репутации. И отец, и сын называли преследование попыткой давления на Захарченко-младшего.

В апреле Виктор Захарченко был приговорен к четырем годам колонии и штрафу 800 тыс. руб.