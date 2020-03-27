Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

Желающим вернуться на родину россиянам нужно подать данные о себе в посольства до 29 марта. МИД передаст точные списки россиян, которые не могут вернуться домой, соответствующим ведомствам для организации рейсов

Фото: МИД России / Global Look Press

Россиянам, которые хотят вернуться на родину из-за рубежа, нужно подать данные о себе в посольства в странах пребывания до 14:00 воскресенья, 29 марта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Наши посольства в соответствующих точках <…> разместили соответствующие оповещения для российских граждан, информирующие их об отмене чартерных и регулярных рейсов и подготовке к осуществлению там так называемых вывозных рейсов», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

Речь идет о диппредставительствах в Омане, ОАЭ, Катаре, Иране, Турции, Азербайджане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, ФРГ, Бельгии, США, Нидерландах, Кубе, Ирландии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Италии, Израиле, Франции, Китае, Японии, Южной Корее, Таиланде, Шри-Ланке и Вьетнаме, пояснила Захарова. Дипломаты также прорабатывают варианты вывоза россиян из Латинской Америки.

МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова. По ее словам, до конца марта министерство направит информацию о россиянах в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот».