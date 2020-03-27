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Захарова назвала срок подачи данных для возвращения в Россию

Желающим вернуться на родину россиянам нужно подать данные о себе в посольства до 29 марта. МИД передаст точные списки россиян, которые не могут вернуться домой, соответствующим ведомствам для организации рейсов
Фото: МИД России / Global Look Press

Россиянам, которые хотят вернуться на родину из-за рубежа, нужно подать данные о себе в посольства в странах пребывания до 14:00 воскресенья, 29 марта. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Наши посольства в соответствующих точках <…> разместили соответствующие оповещения для российских граждан, информирующие их об отмене чартерных и регулярных рейсов и подготовке к осуществлению там так называемых вывозных рейсов», — сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

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Речь идет о диппредставительствах в Омане, ОАЭ, Катаре, Иране, Турции, Азербайджане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, ФРГ, Бельгии, США, Нидерландах, Кубе, Ирландии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Италии, Израиле, Франции, Китае, Японии, Южной Корее, Таиланде, Шри-Ланке и Вьетнаме, пояснила Захарова. Дипломаты также прорабатывают варианты вывоза россиян из Латинской Америки.

МИД сформирует окончательные списки российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении в Россию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, и передаст их соответствующим ведомствам для организации рейсов, добавила Захарова. По ее словам, до конца марта министерство направит информацию о россиянах в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот».

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Она также сообщила что российские посольства и консульства за рубежом работают в круглосуточном режиме. Дипломаты, в частности, помогают россиянам в оформлении документов и продлении виз в тех странах, где это возможно, отметила представитель МИД. «Все их усилия на данном этапе сконцентрированы на разрешении вопросов, связанных с пребыванием на территории других стран российских граждан, которые пока еще не могут вернуться на родину», — заявила Захарова.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции большинство стран ограничили авиасообщение. С 27 марта российские компании также обязали прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж, кроме рейсов для вывоза на родину россиян и отдельных полетов по поручению правительства. По данным Росавиации, большинство россиян, которые застряли за границей из-за ограничительных мер, находятся в Индонезии (4 тыс.) и Таиланде (17 тыс.). Также в марте в Черногории застряли более 1 тыс. россиян после того, как страна решила закрыть границы. 20 марта оттуда вывезли 660 туристов. О проблемах с вылетом на родину также сообщали россияне в Кении и ОАЭ.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МИД, Мария Захарова
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