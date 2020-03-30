S7 получила телеграмму об отзыве разрешений на чартеры

Фото: Леонид Фаерберг / Global Look Press

Авиакомпания S7 Airlines получила телеграмму об отзыве разрешений на чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом РБК сообщил представитель авиаперевозчика.

«В настоящее время в оперативном режиме мы прорабатываем варианты действий», — рассказал он. Представитель S7 добавил, что актуальная информация будет размещаться на сайте и направляться пассажирам в СМС-сообщениях.

Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что с 31 марта число чартерных рейсов для вывоза из-за границы российских туристов уменьшится.

По словам министра, это связано с уменьшением числа россиян, которые остались за рубежом. Также сокращение рейсов позволит уделять больше времени каждому вернувшемуся домой пассажиру.