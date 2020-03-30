Минтранс сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы

Все возвращающиеся в страну граждане обязаны сдать первичный тест на коронавирус прямо в аэропорту. У них замеряют температуру, берут биологический материал для анализа. Все туристы получают постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

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По данным Росавиации на 27 марта, больше всего российских туристов за рубежом находились в Таиланде и Индонезии (17 тыс. и 4 тыс. человек соответственно). Большинство из них должны вернуться домой к 1 апреля.