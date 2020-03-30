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Минтранс сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Количество чартерных рейсов, на которых граждане России вывозятся из-за рубежа, сократится с 31 марта. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, пишет ТАСС.

По его словам, решение было принято координационным штабом по борьбе с коронавирусом из-за того, что поток туристов из-за границы снизился.

Сокращение числа рейсов поможет уделять каждому пассажиру больше внимания по прилету.

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С 27 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Отменены как регулярные, так и чартерные рейсы всех авиакомпаний, за исключением тех, что вывозят россиян из-за границы.

Все возвращающиеся в страну граждане обязаны сдать первичный тест на коронавирус прямо в аэропорту. У них замеряют температуру, берут биологический материал для анализа. Все туристы получают постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на дому на 14 дней.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По данным Росавиации на 27 марта, больше всего российских туристов за рубежом находились в Таиланде и Индонезии (17 тыс. и 4 тыс. человек соответственно). Большинство из них должны вернуться домой к 1 апреля.

Теги: Минтранс, коронавирус, авиарейс
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