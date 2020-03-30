Минтранс сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы
Количество чартерных рейсов, на которых граждане России вывозятся из-за рубежа, сократится с 31 марта. Об этом заявил глава Минтранса Евгений Дитрих, пишет ТАСС.
По его словам, решение было принято координационным штабом по борьбе с коронавирусом из-за того, что поток туристов из-за границы снизился.
Сокращение числа рейсов поможет уделять каждому пассажиру больше внимания по прилету.
С 27 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Отменены как регулярные, так и чартерные рейсы всех авиакомпаний, за исключением тех, что вывозят россиян из-за границы.