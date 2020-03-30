Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Журналист назвал бойца на замену Нурмагомедову в поединке с Фергюсоном Спорт, 20:27 В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога Общество, 20:26 В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции Общество, 20:26 За фейки об эпидемиях предложили штрафовать на 3 млн руб. Общество, 20:24 Власти Москвы уточнили информацию о сроках самоизоляции Общество, 20:17 Количество кошельков с одним биткоином установило исторический максимум Крипто, 20:07 В СКР допросили депутата госсовета Адыгеи по делу о хищении 700 млн руб. Общество, 20:05 В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек Общество, 20:02 Боксера Кушиташвили отпустили под домашний арест по делу о наркотиках Спорт, 20:00 В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции Общество, 19:54 СМИ узнали об отстранении боксера за видео о домашнем насилии Спорт, 19:52 Москва получит способные за полчаса определить коронавирус системы Экономика инноваций, 19:33  Минтранс сократит число чартерных рейсов для вывоза россиян из-за границы Общество, 19:30 Консультант команды «Формулы-1» предложил пилотам заразиться COVID-19 Спорт, 19:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

С 1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную военную службу. До 15 июля в армию должны будут отправить 135 тыс. человек
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в указе, вступившем в силу сразу же после его официального опубликования.

Осенью прошлого года в России в армию призвали около 132 тыс. человек, а весной — 135 тыс.

Ранее Кремль допускал перенос сроков призыва из-за ситуации с коронавирусом, но отмечал, что посоветуется с Минобороны. Позднее глава ведомства Сергей Шойгу все же заявил, что весенний призыв перенесен из-за эпидемии COVID-19 не будет, но перед отправкой в войска всех призывников проверят на вирус.

Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву
Общество

Из-за угрозы распространения коронавируса весенний призыв ранее перенесли на Украине — с апреля на май—июль. По данным Минздрава Украины, по состоянию на 30 марта в стране известно о 480 подтвержденных случаях заражения и 11 смертях.

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 302 человека. Всего в стране сообщается о 1836 случаях заболевания и 11 летальных исходах.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, весенний призыв, Владимир Путин
Материалы по теме
В России стартовал весенний призыв
Общество
Кремль не исключил переноса сроков призыва в армию из-за коронавируса
Общество
Зеленский перенес призыв в армию из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter