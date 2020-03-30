Путин подписал указ о начале весеннего призыва

С 1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную военную службу. До 15 июля в армию должны будут отправить 135 тыс. человек

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2019 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 135 тыс. человек», — говорится в указе, вступившем в силу сразу же после его официального опубликования.

Осенью прошлого года в России в армию призвали около 132 тыс. человек, а весной — 135 тыс.

Ранее Кремль допускал перенос сроков призыва из-за ситуации с коронавирусом, но отмечал, что посоветуется с Минобороны. Позднее глава ведомства Сергей Шойгу все же заявил, что весенний призыв перенесен из-за эпидемии COVID-19 не будет, но перед отправкой в войска всех призывников проверят на вирус.