Пандемия коронавируса , 20 мар, 12:41
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Шойгу не увидел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву
Весенний призыв в армию не будут переносить из-за коронавируса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
Он уточнил, что перед отправкой в армию всех призывников протестируют на коронавирус. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — добавил Шойгу.
Министр также отметил, что в российской армии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Кроме того, по его словам, тесты на COVID-19 сдало все руководство Минобороны и Генштаба, результаты были отрицательными.
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