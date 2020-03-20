Шойгу не увидел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Весенний призыв в армию не будут переносить из-за коронавируса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что перед отправкой в армию всех призывников протестируют на коронавирус. «В войска направят только граждан, имеющих отрицательные результаты после проведения диагностических тестов», — добавил Шойгу.

Министр также отметил, что в российской армии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Кроме того, по его словам, тесты на COVID-19 сдало все руководство Минобороны и Генштаба, результаты были отрицательными.

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