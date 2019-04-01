В России стартовал весенний призыв

В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в российскую армию будут направлены 135 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что в соответствии с изменениями, связанными с воинским учетом, граждане призывного возраста должны вставать на учет по месту их фактического пребывания вне зависимости от места регистрации.

Также министерство напомнило, что в ряде районов Крайнего Севера и приравненных к ним призыв на военную службу проводится один раз в год. В этой связи в ряде муниципальных образований республики Саха, Чукотского автономного округа, а также Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев призыв начнется на месяц позже — с 1 мая. То же касается педагогов — в этом году они будут призываться с 1 мая по 15 июня.

Женатые, имеющие детей или больных и пенсионного возраста родителей призывники будут направлены на службу вблизи мест проживания.