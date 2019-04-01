В России стартовал весенний призыв

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,18 64,90 EUR Нал. 74,32 72,95 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 167,00 2,00 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Зеленский остался лидером после подсчета более 10% голосов Политика, 02:24 В России стартовал весенний призыв Общество, 02:23 Стали известны итоговые данные экзитполов на выборах на Украине Политика, 02:18 СМИ сообщили о подготовке президента Алжира к отставке Политика, 02:08 Киев обвинил Россию в попытке недопуска крымчан на выборы Политика, 01:57 СМИ сообщили о вооруженном нападении на протестующих в Венесуэле Общество, 01:47 В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским Политика, 01:29 Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group Бизнес, 01:18 Aviasales назвала самые популярные российские города среди иностранцев Общество, 01:18 Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу Общество, 01:10 ЦИК Украины отчиталась о явке на выборах президента Политика, 01:04 Немецкие СМИ показали видео с места крушения самолета Филевой Общество, 00:53 МВД возбудило дело после кражи кабеля спецсвязи рядом с Кремлем Общество, 00:44 При реконструкции здания Минсельхоза обрушились строительные леса Общество, 00:39
Общество ,  
0 
В России стартовал весенний призыв

В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в российскую армию будут направлены 135 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Ведомство подчеркнуло, что в соответствии с изменениями, связанными с воинским учетом, граждане призывного возраста должны вставать на учет по месту их фактического пребывания вне зависимости от места регистрации.

Также министерство напомнило, что в ряде районов Крайнего Севера и приравненных к ним призыв на военную службу проводится один раз в год. В этой связи в ряде муниципальных образований республики Саха, Чукотского автономного округа, а также Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев призыв начнется на месяц позже — с 1 мая. То же касается педагогов — в этом году они будут призываться с 1 мая по 15 июня.

Общество
Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Женатые, имеющие детей или больных и пенсионного возраста родителей призывники будут направлены на службу вблизи мест проживания.

По данным Минобороны, по сравнению с весной 2018 года количество граждан, уклонившихся от призыва, сократилось более чем в три раза.

Указ о начале весеннего призыва ранее подписал президент Владимир Путин.

Теги: весенний призыв, Минобороны
Материалы по теме
В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter