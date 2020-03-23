Зеленский перенес призыв в армию из-за коронавируса

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе призыва на военную службу на май—июль. Документ опубликован на сайте главы государства.

Призыв должен был начаться в апреле. Президент внес изменения в указ от 16 января текущего года № 13 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Ранее в марте командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приостановило призыв на срочную военную службу на время действия карантина из-за нового коронавируса.

По данным украинских властей, в стране подтвердили 73 случая заражения инфекцией, трое пациентов умерли, один выздоровел. Режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти регионах, в частности в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.