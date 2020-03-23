Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 13:39
Нидерланды ввели запрет на собрания больше двух людей из-за коронавируса Общество, 23:19 Роскомнадзор заявил о не удаленных с YouTube фейках по коронавирусу Технологии и медиа, 22:52 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Общество, 22:47 Зеленский перенес призыв в армию из-за коронавируса Общество, 22:37 Топ-10 технологий для сельского хозяйства будущего РБК и Россельхозбанк, 22:34 Дзюба назвал худший сценарий для чемпионата России Спорт, 22:29 МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года Экономика, 22:24 Россия и Белоруссия договорились о скидке на нефть Бизнес, 22:15 Пожилым сенаторам посоветовали следить за заседаниями онлайн из-за вируса Общество, 21:57 Россиянку арестовали в Черногории за распространение паники из-за вируса Общество, 21:55 Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей Общество, 21:49 Шахматист Непомнящий сохранил лидерство в турнире претендентов Спорт, 21:27 Росавиация сообщила о трудностях с вывозом россиян из курортов Египта Общество, 21:24 Член МОК заявил о решении перенести Олимпиаду-2020 Спорт, 21:16
Пандемия коронавируса ,  
0 

Зеленский перенес призыв в армию из-за коронавируса

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе призыва на военную службу на май—июль. Документ опубликован на сайте главы государства.

Призыв должен был начаться в апреле. Президент внес изменения в указ от 16 января текущего года № 13 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Власти Украины ввели режим ЧС еще в трех областях страны
Общество

Ранее в марте командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приостановило призыв на срочную военную службу на время действия карантина из-за нового коронавируса.

По данным украинских властей, в стране подтвердили 73 случая заражения инфекцией, трое пациентов умерли, один выздоровел. Режим чрезвычайной ситуации ввели в девяти регионах, в частности в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.

Карантин из-за коронавируса на Украине. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В середине марта Украина временно закрыла границу для иностранных граждан. В Киеве приостановил работу общественный транспорт. Исключение сделали для медработников, военнослужащих, спасателей, сотрудников аптек и коммунальных служб и ряда других граждан.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, призыв в армию, коронавирус
Материалы по теме
Власти Украины ввели режим ЧС еще в трех областях страны
Общество
Украина решила запретить въезд для иностранцев
Общество
Власти Киева поручили ультраправым проверять документы и транспорт
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter