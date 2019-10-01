В России стартовал осенний призыв на службу в армии, ее ряды должны пополнить около 132 тыс. человек. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия 24».

Осенью 2018 года были призваны 132,5 тыс. человек, а весной — 135 тыс. Ранее в Генштабе сообщали, что призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах страны. Бурдинский отмечал, что педагогические работники не будут призываться, поскольку их набирают на службу в армии один раз в год — с 1 мая по 15 июля. При этом россиян, которые проживают в сельской местности и занимаются уборочным работами, будут отправлять на военную службу с 15 октября. Генерал-лейтенант также поручил индивидуально подходить к призыву тех молодых людей, которые проживают в подвергшихся подтоплению районах.

По данным Бурдинского, только каждый пятый россиянин пригоден к службе в армии по состоянию здоровья. При этом он сообщал, что число уклонистов резко снизилось — с 20 тыс. до 1 тыс. человек.

22 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, однако такое решение было бы неправильным. Он отметил, что в любом государстве помимо профессиональных военных должен быть резерв, состоящий из обычных граждан, так как за счет него «в случае угрозы начала войны» можно быстро укрепить Вооруженные силы.