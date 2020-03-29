Пандемия коронавируса , 29 мар, 12:26
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Число заболевших коронавирусом в России выросло на 270 человек
За прошедшие сутки в России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Новые случаи заболевания зафиксированы в 26 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. По количеству заболевших лидирует Москва, где коронавирусом заразились 197 человек, а также Московская область с 27 подтвержденными диагнозами COVID-19.
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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
По данным оперштаба, за сутки в стране полностью выздоровели 15 человек. Всего на данный момент в России зарегистрировано 1 534 случая коронавируса. С момента обнаружения заболевания в России выздоровели 64 человека, восемь пациентов скончались.