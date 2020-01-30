В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

Лайнер Costa Crociere (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

В порту города Чивитавеккья неподалеку от Рима временно заблокирован круизный лайнер Costa Crociere с 6 тыс. пассажирами на борту. Об этом сообщает Rai News. Это произошло после того, как у двух пассажиров — семейной пары из Гонконга — заподозрили коронавирусную инфекцию. У заболевших высокая температура и проблемы с дыханием.

Как пишет La Repubblica, гонкогские туристы прибыли в миланский аэропорт Мальпенса 25 января. После этого пара направилась в город Савона, где поднялась на борт лайнера.

Заболевших проверяют врачи из Национального института инфекционных болезней в Риме, пишет Corriere Della Sera. Как ожидается, результаты проверки станут известны во второй половине дня. Остальные пассажиры пока не могут покинуть судно.

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