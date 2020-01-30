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Россия приостановила оформление электронных виз для граждан Китая

Гражданам КНР временно запретят оформлять визу в Россию в упрощенном порядке через интернет. Одновременно МИД просит всех россиян, находящихся в Китае, оставить свои контакты на случай экстренной ситуации
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия с 30 января временно приостанавливает оформление электронных виз гражданам Китая на фоне распространения нового коронавируса, сообщил МИД.

Для граждан КНР будет временно запрещен въезд по электронным визам на тех пунктах перехода, где это разрешено, — на Дальнем Востоке, в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В МИДе напомнили, что всем россиянам рекомендовано воздерживаться от поездок в Китай, если они не вызваны крайней необходимостью. Всех россиян, которые сейчас находятся в КНР, в МИДе попросили сообщить свои контактные данные. Эта информация может потребоваться «на случай необходимости экстренной связи».

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По электронной визе въехать на территорию Дальнего Востока могут граждане 53 государств. На январь 2019 года этим правом, согласно данным Минвостокразвития, воспользовались 187,6 тыс. иностранцев, абсолютное большинство из них составляли китайцы — более 144,8 тыс. Для сравнения, по данным погранслужбы ФСБ, на конец третьего квартала 2019 года Россию в сумме посетили 929,5 тыс. граждан КНР, из них с целями туризма — 694 тыс.

Согласно последним данным, число заболевших новым коронавирусом по всему миру превышает 7,9 тыс. человек, 170 человек погибли. Случаи заражения зафиксированы в Таиланде, Японии, США, Финляндии, Франции, Германии, Канаде, Вьетнаме и других странах. В России ни один больной инфекцией пока не выявлен.

Авторы: Георгий Тадтаев, Константин Ткаченко
Теги: виза, Китай
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