AZAL приостановила рейсы в семь городов России после крушения в Актау

Перевозчик, который ранее приостановил полеты в Махачкалу и Грозный после крушения своего самолета, летевшего в Чечню, теперь не будет выполнять рейсы в Минводы, Сочи, Самару, Уфу и Волгоград

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейсы в 7 городов России, говорится в сообщении авиакомпании, которое приводит Trend.

Приостановлены рейсы в:

Минеральные Воды;

Сочи;

Волгоград;

Уфу;

Самару.

Ранее были приостановлены полеты в Грозный и Махачкалу.

Решение принято с учетом «результатов предварительного расследования» крушения ее самолета Embraer 190, «произошедшего вследствие физического и технического вмешательства» и «возможных рисков» для полетов, сообщили в авиакомпании. Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования. В авиакомпании указали также, что приостановка рейсов была принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана.

Embraer AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау в Казахстане днем 25 декабря. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа), 38 погибли, 29 выжили. На борту было 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

В аэропорту Грозного сообщали, что не приняли рейс из-за тумана. Самолет попытались посадить в Актау. В Росавиации и Azerbaijan Airlines основной версией крушения назвали столкновение с птицами. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев сообщал, что экипаж передавал данные о взрыве кислородного баллона на борту незадолго до крушения. Выжившие пассажиры рассказывали, что слышали взрыв после попытки посадки в Грозном.

27 декабря летевший в Минеральные Воды самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку, получив уведомление о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Помимо AZAL две зарубежные авиакомпании ввели ограничения на полеты в Россию. Израильская El Al объявила о решении приостановить полеты из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю из-за «событий в российском воздушном пространстве»: крушения Embraer и атак беспилотников украинской армии на территории России. Казахстанская Qazaq Air приостановила выполнение рейсов по маршруту Астана — Екатеринбург с 28 декабря по 27 января «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию».