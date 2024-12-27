В Казахстане объяснили слова о взрыве баллона на упавшем самолете

Астана опиралась на сведения российской стороны, объявляя о взрыве кислородного баллона на самолете Баку — Грозный, упавшем под Актау

Фото: Reuters

Сведения о взрыве кислородного баллона на самолете, упавшем близ Актау, предоставил ростовский руководитель полетов, сообщило Министерство транспорта Казахстана, передает TengriNews.

«Руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии», — сказано в сообщении.

Минтранс пояснил, что опирался на эти данные для оповещения спасательных служб, а также для построения хронологии, озвученной на брифинге.

Во время брифинга, состоявшегося после катастрофы, ведомство сразу сослалось на диспетчера — руководителя полетов «Ростов», сообщившего о баллоне.

Самолет разбился два дня назад, 25 декабря. Он летел из Баку в Грозный. Всего на борту находилось 67 человек. При крушении погибли 38 из них, в том числе два члена экипажа. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана.

По данным Росавиации, самолет не смог приземлиться в Грозном из-за погодных условий — тумана, из-за которого на высоте 500 м была плохая видимость, и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». Экипаж дважды попытался сесть, а затем, хотя ему и предложили другие аэропорты, решил лететь в Казахстан, рассказал глава регулятора Дмитрий Ядров.

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в семь городов России: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.