Кремль сообщил о дронах и работе ПВО перед падением самолета AZAL

Грозный находился под атакой беспилотников и российские средства ПВО отражали ее, когда борт из Баку пытался там приземлиться

Фото: Reuters

Средства ПВО в Чечне отражали атаку украинских беспилотников, когда азербайджанский лайнер Embraer 190 пытался зайти на посадку в Грозном. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозного. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — передала пресс-служба Кремля.

Путин извинился перед Алиевым «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России» и выразил соболезнования.

Самолет выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный. В Росавиации рассказывали, что он дважды пытался приземлиться в условиях тумана и плана «Ковер», который требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов, а затем командир воздушного судна увел борт для приземления в Актау на западе Казахстана, где и произошла авиакатастрофа. Из 67 человек на борту погибли 38, в том числе семеро россиян.

Video

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возможном обстреле лайнера два дня назад призвал дождаться результатов расследования, а до тех пор не строить гипотезы. В Белом доме заявили, что заметили «первичные признаки» удара по самолету систем ПВО. Кремль отказался комментировать эти слова.

Авиакомпания считает причиной «физическое и техническое внешнее вмешательство», она приостановила полеты в десять российских городов по решению Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана. Минтранс Казахстана также заявил о «внешнем вмешательстве».

Вслед за крушением самолета еще четыре зарубежные компании ограничили полеты по маршрутам в Россию или из нее: казахская Qazaq Air, туркменские Turkmenistan Airlines, эмиратская flydubai, израильская El Al.

Российская компания «Азимут» прекратила осуществлять рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Азербайджан в связи с «отзывом разрешения на полеты авиационными властями Азербайджана».