Росавиация сообщила, кто принял решение сажать самолет AZAL в Актау
Командиру разбившегося в Казахстане самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) после попыток посадки в Грозном предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, его слова приводит официальный представитель ведомства.
Так, по словам Ядрова, самолет AZAL не смог приземлиться в Грозном из-за погодных условий (тумана, из-за которого на высоте 500 метров была плохая видимость) и плана «Ковер», который вводился из-за «террористических атак Украины». После двух попыток посадить самолет командир воздушного судна, хотя ему и предлагались другие варианты, принял решение лететь в Казахстан.
Ядров не уточнил, где предлагали приземлиться самолету AZAL.
«Много разных обстоятельств, которые необходимо совместно расследовать. К этой работе в сотрудничестве с коллегами мы полностью готовы», — заключил глава Росавиации.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили. Cреди погибших — командир экипажа Игорь Кшнякин и второй пилот Александр Кальянинов. В пресс-службе Azerbaijan Airlines уточняли, что Кшнякин имел большой опыт и налетал более 15 тыс. часов, из них около 11,2 тысячи часов в должности капитана.
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