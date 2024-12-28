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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Кремль сообщил о сотрудничестве с Азербайджаном по катастрофе в Актау

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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Спецборт МЧС России с пассажирами&nbsp;самолета Embraer авиакомпании &laquo;Азербайджанские авиалинии&raquo;, который упал&nbsp;недалеко от города Актау, Казахстан, 26 декабря 2024 года
Спецборт МЧС России с пассажирами самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», который упал недалеко от города Актау, Казахстан, 26 декабря 2024 года

На месте авиакатастрофы в Актау работают профильные службы России в тесном сотрудничестве со службами Азербайджана и Казахстана, передает Кремль содержание телефонного разговора между главами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

«Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау», — говорится в сообщении.

Кроме этого, два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где они работают вместе с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России.

Во время телефонного разговора Путин также принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России. Помимо этого, он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт города Грозного, однако в тот момент Грозный, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, и российские средства противовоздушной обороны отражали эти нападения, отмечается в сообщении Кремля.

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Транспортировка в Баку, Азербайджан, для медицинской помощи пассажира, пострадавшего&nbsp;в авиакатастрофе близ казахстанского города Актау,&nbsp;26 декабря 2024 года

Авиакатастрофа с самолетом Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines произошла днем 25 декабря. Воздушное судно вылетело из Баку и должно было приземлиться в городе Грозном Чеченской Республики, однако самолет потерпел крушение в районе казахстанского города Актау.

В результате трагедии из 67 человек выжили 29. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. По данным Минздрава, двое из девяти выживших россиян находятся в тяжелом состоянии.

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