Общество , 29 дек, 18:17
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Обмен пленными в Донбассе, переговоры по транзиту газа, причины авиакатастрофы в Алма-Ате, победа Емельяненко на турнире в Токио; главные новости выходных — в обзоре РБК
Киев и Донбасс провели обмен пленными
Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными, о котором президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились на встрече «нормандской четверки» в Париже в начале декабря.
- Обмен проходил в районе населенного пункта Майорск, недалеко от Горловки.
- В Киеве заявили, что на подконтрольные Украине территории вернулись 76 человек. В самопровозглашенные республики отправились более 120 человек.
- Республикам Донбасса были переданы в том числе и бывшие бойцы «Беркута», проходившие по делу об убийствах на Майдане.
- Кремль сообщил, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор в канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны дали позитивную оценку прошедшему в Донбассе обмену.
Россия и Украина продолжили переговоры по газовому контракту
«Нафтогаз» и «Газпром» в выходные продолжили переговоры в Вене, целью которых была финализация соглашений по транзиту газа.
- Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что борьба в ходе переговоров шла за каждую запятую.
- Одним из спорных вопросов было мировое соглашении, в соответствии с которым две компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.
- В воскресенье украинские чиновники сообщили о начале процесса подписания документов. В «Газпроме» сообщили, что все уполномоченные руководители со стороны компании, а также украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов.
- Действующий контракт истекает 31 декабря. В соответствии с договоренностями, новый документ должен быть подписан на пять лет.