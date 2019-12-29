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EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Обмен пленными в Донбассе, переговоры по транзиту газа, причины авиакатастрофы в Алма-Ате, победа Емельяненко на турнире в Токио; главные новости выходных — в обзоре РБК
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Киев и Донбасс провели обмен пленными

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными, о котором президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились на встрече «нормандской четверки» в Париже в начале декабря.

  • Обмен проходил в районе населенного пункта Майорск, недалеко от Горловки.
  • В Киеве заявили, что на подконтрольные Украине территории вернулись 76 человек. В самопровозглашенные республики отправились более 120 человек.
  • Республикам Донбасса были переданы в том числе и бывшие бойцы «Беркута», проходившие по делу об убийствах на Майдане.
  • Кремль сообщил, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор в канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны дали позитивную оценку прошедшему в Донбассе обмену.

Россия и Украина продолжили переговоры по газовому контракту

«Нафтогаз» и «Газпром» в выходные продолжили переговоры в Вене, целью которых была финализация соглашений по транзиту газа.

  • Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что борьба в ходе переговоров шла за каждую запятую.
  • Одним из спорных вопросов было мировое соглашении, в соответствии с которым две компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.
  • В воскресенье украинские чиновники сообщили о начале процесса подписания документов. В «Газпроме» сообщили, что все уполномоченные руководители со стороны компании, а также украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов.
  • Действующий контракт истекает 31 декабря. В соответствии с договоренностями, новый документ должен быть подписан на пять лет. 
     

Расследование авиакатастрофы в Казахстане

В Казахстане продолжили выяснять обстоятельства крушения пассажирского Fokker-100 в аэропорту Алма-Аты.

  • Обнаруженные «черные ящики» самолета отправят на расшифровку в Москву.
  • Руководство аэропорта в Алма-Ате опубликовало хронологию случившегося. По данным аэропорта, между пропажей самолета с радаров и эвакуацией пассажиров прошло меньше часа. В первые минуты ЧП к месту прибыли 83 сотрудника аэропорта и 22 единицы техники.
  • Среди возможных причин аварии называются как ошибка пилотов, плохие метеоусловия, так и техническая неисправность.
  • Пассажирский самолет Bek Air, выполнявший 27 декабря рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажный дом. На борту было 98 человек, из которых 12 человек погибли, еще 49 получили ранения.
     

Емельяненко победил американского бойца на турнире в Японии

Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.

  • 43-летний россиянин нокаутировал американца Куинтона Джексона уже в первом раунде.
  • Соперник Емельяненко после удара ногой по голове получил рассечение возле левого глаза.
  • После боя россиянин признался, что его спортивная карьера подходит к концу.
  • В смешанных единоборствах Федор Емельяненко одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок российского спортсмена был признан несостоявшимся.
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