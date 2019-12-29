Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Обмен пленными в Донбассе, переговоры по транзиту газа, причины авиакатастрофы в Алма-Ате, победа Емельяненко на турнире в Токио; главные новости выходных — в обзоре РБК

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Киев и Донбасс провели обмен пленными

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса провели обмен пленными, о котором президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились на встрече «нормандской четверки» в Париже в начале декабря.

Обмен проходил в районе населенного пункта Майорск, недалеко от Горловки.

В Киеве заявили, что на подконтрольные Украине территории вернулись 76 человек. В самопровозглашенные республики отправились более 120 человек.

Республикам Донбасса были переданы в том числе и бывшие бойцы «Беркута», проходившие по делу об убийствах на Майдане.

Кремль сообщил, что президент Владимир Путин провел телефонный разговор в канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны дали позитивную оценку прошедшему в Донбассе обмену.

Россия и Украина продолжили переговоры по газовому контракту

«Нафтогаз» и «Газпром» в выходные продолжили переговоры в Вене, целью которых была финализация соглашений по транзиту газа.