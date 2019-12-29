Аэропорт опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию крушения самолета авиакомпании Bek Air, который разбился 27 декабря сразу после вылета.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в случае любого ЧП очень важно не упустить время, а также действовать четко и слаженно. У служб аэропорта на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий, указывается в сообщении. «Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта», — говорится в заявлении аэропорта на его странице в Facebook.

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