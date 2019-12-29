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«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»
Россия и Украина продолжают работу над соглашением о транзите газа, сообщил Андрей Коболев. На переговорах обсуждаются три темы, по которым есть «определенный прогресс»
Андрей Коболев (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Москва и Киев продолжают переговоры по соглашению о транзите газа в Европу, написал в своем Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, стороны достигли определенного прогресса, но «согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет». Украина и Россия работают над текстами договоров несколько дней и «борьба идет за каждую запятую», заявил Коболев.

На переговорах обсуждаются три темы, рассказал глава «Нафтогаза». Речь идет о межоператорском соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», договоре об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также мировом соглашении, которым две компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

При этом стороны не обсуждают судебные иски по «захвату активов» «Нафтогаза» в Крыму, обязательные прямые закупки газа у «Газпрома» и «другие негазовые вопросы».

Правительство Украины одобрило проект мирового соглашения с «Газпромом»
Политика

Действующий контракт на транзит истекает 31 декабря. После длительных консультаций в Берлине и Минске «Нафтогазу» и «Газпрому» удалось согласовать условия и объемы транзитных поставок газа в европейские страны в 2020 году по украинской газотранспортной системе.

Цена прокачки газа в подписанном сторонами протоколе не названа, российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал ставку тарифа «коммерческой тайной». По подсчетам Минэнерго Украины, сделка с «Газпромом» принесет бюджету страны около $18 млрд за пять лет. Такая сумма складывается эта сумма складывается из выплат за сам транзит в течение следующих пяти лет, а также выплаты «Газпромом» долга, признанного Стокгольмским арбитражем, заявил глава ведомства Алексей Оржель.

Стороны также договорились с 1 января обнулить взаимные претензии. 28 декабря кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Нафтогаз», Андрей Коболев
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