«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»

«Нафтогаз» заявил о «борьбе за каждую запятую» в соглашении с «Газпромом»

Россия и Украина продолжают работу над соглашением о транзите газа, сообщил Андрей Коболев. На переговорах обсуждаются три темы, по которым есть «определенный прогресс»

Андрей Коболев (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Москва и Киев продолжают переговоры по соглашению о транзите газа в Европу, написал в своем Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, стороны достигли определенного прогресса, но «согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет». Украина и Россия работают над текстами договоров несколько дней и «борьба идет за каждую запятую», заявил Коболев.

На переговорах обсуждаются три темы, рассказал глава «Нафтогаза». Речь идет о межоператорском соглашении между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», договоре об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также мировом соглашении, которым две компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

При этом стороны не обсуждают судебные иски по «захвату активов» «Нафтогаза» в Крыму, обязательные прямые закупки газа у «Газпрома» и «другие негазовые вопросы».