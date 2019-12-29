Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января. Он уточнил, что сам процесс пока не завершен.

О том, что процесс подписания документов «пошел», сообщил на своей странице в социальной сети и руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Ранее он же заявил о продолжении переговоров с российскими представителями в Вене с целью финализации всех договоренностей.

Действующий контракт на транзит истекает 31 декабря. После длительных консультаций в Берлине и Минске «Нафтогазу» и «Газпрому» удалось согласовать условия и объемы транзитных поставок газа в европейские страны в 2020 году.

В соответствии с документом новый контракт должен быть подписан на пять лет, а объем транзита составит 225 млрд куб. м. Соглашение предусматривает сокращение поставок. В 2020 году их объем достигнет 65 млрд куб. м, а затем будет составлять по 40 млрд куб. м.