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Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Трех бывших спецназовцев отпустили под личное обязательство, еще двум отменили домашний арест. Ранее прокурор сообщил, что они находятся в списках на обмен пленными между Киевом и Донбассом, который должен состояться 29 декабря
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года, а Янишевской — с февраля 2015-го.

Еще двоим экс-«беркутовцам» — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко — отменили домашний арест.

Ранее прокурор Сергей Куцый заявил, что все пятеро находятся в списках на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, который должен состояться 29 декабря. В связи с этим генпрокурор Руслан Рябошапка просил изменить им меру пресечения. Освободить бывших бойцов «Беркута» просили и адвокаты, настаивая на невиновности подзащитных.

Экс-бойцов спецназа обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на данные Генпрокуратуры страны, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые участвовали в преступлениях на Майдане. 20 из них сейчас в розыске.

По данным прокуратуры, всего в делах о преступлениях, совершенных во время Евромайдана, суд признал виновными 59 человек. По данным украинского Минздрава, в ходе столкновений на майдане с января по март 2014 года погибли 115 человек.

Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Политика

Ранее в декабре трехсторонняя контактная группа договорилась по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца 2019 года. Принципиальная договоренность об этом была достигнута на саммите «нормандской четверки» в Париже, который прошел 9 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обмен состоится в всокресенье, 29 декабря. По словам омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарьи Морозовой, Киев передаст 87 человек, а Донецк и Луганск — 55.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Киев, «Беркут», обмен пленными
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