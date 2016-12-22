В больницы после взрыва в «Перекрестке» обратились еще четыре человека

Общее число пострадавших при взрыве в «Перекрестке» в Петербурге увеличилось до 18 человек. Ранее получившим ранения при инциденте власти обещали компенсацию 300 тыс. руб. Также расходы на лечение вызвался оплатить владелец сети

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о том, что после взрыва в петербургском «Перекрестке» за медицинской помощью обратились еще четыре человека. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В больницы все они, по данным вице-губернатора, обратились «прошедшей ночью». «После осмотра специалистами трое (из четырех. — РБК) оставлены в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы», — пояснила Митянина.

Таким образом общее число получивших ранения в результате инцидента увеличилось до 18 человек, резюмировала вице-губернатор, заметив также, что на сегодняшний день девять из них остаются в стационарах. Ранее было известно о 14 пострадавших.

Взрыв в петербургском супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел вечером 27 декабря. Позже в СК сообщили о том, что в одной из ячеек в камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. Оно, как уточнили в ведомстве, было начинено поражающими элементами и имело мощность 200 г в тротиловом эквиваленте. В Петербурге по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Однако позже президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. В СК затем заявили, что работают над всеми версиями случившегося.

Пострадавшим в результате взрыва власти города 28 декабря обещали выплатить компенсации в размере 300 тыс. руб. Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.​ В тот же день покрыть все расходы, связанные с лечением и реабилитацией получивших ранения при взрыве, вызвался владелец «Перекрестка», компания X5 Retail Group.