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В Минтрансе предупредили о затруднении движения на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автомобилей может быть кратковременно затруднено на Крымском мосту 29 октября из-за проведения технологических работ. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта.

«В связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29.10.2022 возможны кратковременные затруднения движения автомобилей по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва. Утром 8 октября на нем подорвали грузовик. В результате погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Возбуждено дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек. За совершение этого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы.

В ФСБ говорили, что взрывное устройство, с помощью которого совершили теракт, отправили из порта Одессы в болгарский город Русе в начале августа. Оттуда его повезли в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт Верхний Ларс на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь.

Российские власти считают, что взрыв организовали украинские спецслужбы.

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18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что поврежденные пролеты планируется демонтировать до конца декабря, а по левой полосе уже разрешено проезжать грузовым машинам до 40 т. Вице-премьер уточнял, что грузовики на мост не будут пропускать без досмотра.

Теги
Крым Крымский мост Минтранс
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