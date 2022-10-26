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Движение грузового транспорта по Крымскому мосту откроют не ранее декабря

Минтранс: движение грузового транспорта по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
В Минтрансе указали, что до этого времени для перемещения через Керченский пролив доступны альтернативные маршруты. Совместно с властями Крыма и структурами транспортной безопасности определены также списки приоритетных грузов
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря, сообщил РБК представитель Минтранса.

В министерстве отметили, что сейчас для перемещения через Керченский пролив для грузового автотранспорта доступны три варианта маршрутов:

  • по альтернативному наземному автодорожному пути;
  • через Керченскую паромную переправу;
  • с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Совместно с властями Крыма и структурами транспортной безопасности также определены списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами. «Эти меры позволят сократить время простоя большегрузного транспорта на подходах к керченскому транспортному переходу и ускорить доставку социально значимых товаров», — подчеркнули в Минтрансе.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва. Утром 8 октября на нем подорвали грузовик. В результате погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Возбуждено дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек. За совершение этого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
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В ФСБ говорили, что взрывное устройство, с помощью которого совершили теракт, отправили из порта Одессы в болгарский город Русе в начале августа. Оттуда его повезли в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь.

Российские власти считают, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность своей страны.

Правительство распорядилось восстановить Крымский мост не позднее 1 июля. Исполнителем работ определена компания «Нижнеангарсктрансстрой». При этом она может привлечь и другие компании, если сама выполнит не менее 50% обязательств по каждому госконтракту.

18 октября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что поврежденные пролеты планируется демонтировать до конца декабря, а по левой полосе уже разрешено проезжать грузовым машинам до 40 т. Вице-премьер уточнял, что грузовики на мост не будут пропускать без досмотра.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Илья Пламенев Илья Пламенев
Крымский мост теракт грузовики Военная операция на Украине
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